Робот Фёдор может обзавестись новой профессией

Сотрудники МЧС России прорабатывают возможность участия в создании роботов для медреабилитации после успешного применения робота-спасателя "Фёдора". Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"Возможности создания робототехнических комплексов для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и для медицинской реабилитации пострадавших обсудили эксперты учреждений МЧС и ФМБА России на круглом столе, который состоялся 1 июня 2023 года на площадке салона "Комплексная безопасность", — указывается в сообщении.

Начальник ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков напомнил, что робот Фёдор в 2016 году стал первым андроидом, который смог сделать укол. Также он вошёл в пятёрку лучших антропоморфных роботов мира.

"Изначально в этом роботе, который назывался "робот-спасатель", были заложены ведущие технологии. Это, например, высокая и точная подвижность суставов при помощи искусственного интеллекта", — отметил начальник ВНИИ ГОЧС.

По словам специалистов, современная роботизированная техника нужна не только при реагировании на чрезвычайные ситуации, но и при реабилитации пострадавших. С её помощью, предполагают эксперты, можно снизить уровень инвалидизации населения после заболеваний и травм.