Робот Фёдор может обзавестись новой профессией
ВНИИ ГОЧС: На базе робота "Фёдора" могут разработать врача-реабилитолога
Робот Фёдор. Обложка © ТАСС / Госкорпорация "Роскосмос"
Сотрудники МЧС России прорабатывают возможность участия в создании роботов для медреабилитации после успешного применения робота-спасателя "Фёдора". Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
"Возможности создания робототехнических комплексов для обеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях и для медицинской реабилитации пострадавших обсудили эксперты учреждений МЧС и ФМБА России на круглом столе, который состоялся 1 июня 2023 года на площадке салона "Комплексная безопасность", — указывается в сообщении.
Начальник ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков напомнил, что робот Фёдор в 2016 году стал первым андроидом, который смог сделать укол. Также он вошёл в пятёрку лучших антропоморфных роботов мира.
"Изначально в этом роботе, который назывался "робот-спасатель", были заложены ведущие технологии. Это, например, высокая и точная подвижность суставов при помощи искусственного интеллекта", — отметил начальник ВНИИ ГОЧС.
По словам специалистов, современная роботизированная техника нужна не только при реагировании на чрезвычайные ситуации, но и при реабилитации пострадавших. С её помощью, предполагают эксперты, можно снизить уровень инвалидизации населения после заболеваний и травм.
Напомним, к созданию антропоморфного робота российские учёные приступили в 2014 году. В 2015-м он продемонстрировал свои умения президенту РФ Владимиру Путину, в частности, проехал перед главой государства на квадроцикле. А в 2019 году Фёдор отправился на МКС и стал первым российским роботом-космонавтом.