Роботы-сортировщики включены в список проектов технологического суверенитета

Разработка сепараторов для сортировки твёрдых коммунальных отходов включена в список проектов технологического суверенитета РФ. Они упомянуты в постановлении кабмина по инициативе Российского экологического оператора (РЭО). К проектам технологического суверенитета в области ТКО также отнесено производство роботов-сортировщиков с функцией распознавания объектов при помощи искусственного интеллекта и оборудования для линий компостирования органических и пищевых отходов.

Как уточняет телеканал "360", по итогам прошлого года импортозамещение оборудования в отрасли было на уровне 70%. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, оператор поддерживает отечественные разработки, проводит хакатоны и ищет организации, которые предложат лучшие решения.

"Ещё одним шагом к импортозамещению в отрасли по обращению с отходами стало включение в перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России соответствующего оборудования. Это окажет существенную поддержку отечественным производителям необходимого для отрасли оборудования", — отметил он.

Также в перечень вошло оборудование для линий утилизации макулатуры, отходов из стекла и отработанных шин. Постановление определяет приоритетные направления госполитики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты, которые связаны с адаптацией экономики России.