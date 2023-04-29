Российские фермеры пожаловались на проблемы с утилизацией навоза

Российские фермеры пожаловались на трудности из-за новых правил утилизации навоза, которые вступили в силу 1 марта. Сельскохозяйственники могут столкнуться с закрытием предприятий, пишет газета "Известия".

О проблеме премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили депутаты новосибирского Законодательного собрания, попросив его внести изменения в постановление правительства. Согласно новым правилам, фермеры обязаны иметь специальные площадки для хранения побочных продуктов животноводства, проводить лабораторные исследования, при этом внесение отходов в почву оказалось под запретом.

По словам новосибирских парламентариев, в области только три из 585 животноводческих предприятий могут соблюдать установленные требования. При этом утверждается, что необходимое оборудование для региона стоит порядка 14 миллиардов рублей. Депутаты предлагают разрешить складирование отходов без организации специальных площадок, их транспортировку без предварительной переработки и проведения лабораторных исследований в случае использования как удобрения при внесении в почву с последующей перепашкой.