КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 17:43

Россиянин продаёт за 1 млн корову, которая видела Мишустина и даёт на 30% больше молока

В Черкесске выставили на продажу за 1 млн корову, которая видела Мишустина

Неизвестный фермер из Черкесска продаёт корову, которая своими глазами видела премьер-министра России Михаила Мишустина во время посещения им некоего производственного объекта. В своём объявлении на "Авито" он уверяет, что рогатая в добром здравии и даёт молока больше остальных на целых 30%.

Объявление о продаже "свидетельницы Мишустина". Скриншот © Avito

Объявление о продаже "свидетельницы Мишустина". Скриншот © Avito

"Корова здоровая и крепкая, с добрыми глазами. [Возможен] обмен на квартиру в центре Черкесска с ремонтом в стиле барокко", — написал он на сайте с объявлениями.

По всей видимости, речь идёт о сегодняшнем визите премьера в Черкесск. Во время поездки Мишустин посетил производство ООО "Вулкам", которое занимается подготовкой и прядением текстильных волокон. В его распорядке также запланированы визит на завод по переработке баранины и участие в запуске Красногорских малых ГЭС.

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А ранее в Индии сбитая поездом корова убила собой бывшего работника железной дороги, справлявшего нужду на рельсы. Удар был настолько сильный, что тушу священного животного разделило надвое.

Обложка ©

Avito

Матвей Константинов
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