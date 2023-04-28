Россиянин продаёт за 1 млн корову, которая видела Мишустина и даёт на 30% больше молока

Неизвестный фермер из Черкесска продаёт корову, которая своими глазами видела премьер-министра России Михаила Мишустина во время посещения им некоего производственного объекта. В своём объявлении на "Авито" он уверяет, что рогатая в добром здравии и даёт молока больше остальных на целых 30%.

Объявление о продаже "свидетельницы Мишустина". Скриншот © Avito

"Корова здоровая и крепкая, с добрыми глазами. [Возможен] обмен на квартиру в центре Черкесска с ремонтом в стиле барокко", — написал он на сайте с объявлениями.

По всей видимости, речь идёт о сегодняшнем визите премьера в Черкесск. Во время поездки Мишустин посетил производство ООО "Вулкам", которое занимается подготовкой и прядением текстильных волокон. В его распорядке также запланированы визит на завод по переработке баранины и участие в запуске Красногорских малых ГЭС.