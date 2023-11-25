Беспилотный робот-дворник собрал овации на выставке "Россия"

На выставке "Россия" на ВДНХ открылись экспозиции Министерства транспорта "Россия в движении" и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Строим будущее". На этих площадках удалось собрать главные достижения обеих отраслей за последнее время.

Гости форума с восхищением начали знакомиться с такими экспонатами, как реалистичная масштабная модель знаменитого Крымского моста, макеты морских и речных судов, а также портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска и интерактивная карта опорной сети автодорог. Также доступны активности с тренажёрами для водителей, машинистов и капитанов.

При этом Минстрой презентовал беспилотный робот-дворник "Городовой", который может не только мести дворы и убирать улицы, но и следить за безопасностью. Он даже подключён к системе "Безопасный город". В открытии экспозиций участвовали первый зампредседателя Правительства Андрей Белоусов и глава Минтранса Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.