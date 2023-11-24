Сегодня на выставке "Россия" на ВДНХ прошёл День Тюменской области. На мероприятии рассказали о главных достижениях и новых горизонтах развития области, а также заявили что регион обладает не только мощным производственным потенциалом, но и туристическим.

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

На выставке отметили, что в регионе есть не только нефть, но и санатории с термальными источниками, а также необъятный исторический пласт со своей особенной архитектурой. В регионе можно увидеть резные наличники старинных тюменских домов и расшифровать их. Например, рыбья голова символизирует достаток.

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

Посетителям предложили хотя бы ненадолго превратиться в костореза, и каждый сумел выпилить сувенир, который смог забрать с собой. Большой интерес вызвала и тюменская гастрономическая площадка, где гости могли попробовать любимые блюда Григория Распутина.

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

Гости также смогли познакомиться с технологическими, инновационными и культурными достижениями региона. В 2023 году Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes лучших городов для ведения бизнеса. Также отмечается, что, по версии ВЦИОМа, девять из десяти тюменцев счастливы и любят свой регион.