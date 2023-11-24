Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 18:09

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области

Сегодня на выставке "Россия" на ВДНХ прошёл День Тюменской области. На мероприятии рассказали о главных достижениях и новых горизонтах развития области, а также заявили что регион обладает не только мощным производственным потенциалом, но и туристическим.

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

На выставке отметили, что в регионе есть не только нефть, но и санатории с термальными источниками, а также необъятный исторический пласт со своей особенной архитектурой. В регионе можно увидеть резные наличники старинных тюменских домов и расшифровать их. Например, рыбья голова символизирует достаток.

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

Посетителям предложили хотя бы ненадолго превратиться в костореза, и каждый сумел выпилить сувенир, который смог забрать с собой. Большой интерес вызвала и тюменская гастрономическая площадка, где гости могли попробовать любимые блюда Григория Распутина.

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Фото © LIFE

Гости также смогли познакомиться с технологическими, инновационными и культурными достижениями региона. В 2023 году Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes лучших городов для ведения бизнеса. Также отмечается, что, по версии ВЦИОМа, девять из десяти тюменцев счастливы и любят свой регион.

А ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл День региона на международной выставке-форуме "Россия". Он рассказал о главных достижениях и новых горизонтах развития области.

На выставке "Россия" отгремела традиционная тувинская свадьба

На выставке "Россия" отгремела традиционная тувинская свадьба

Обложка ©

На выставке "Россия" прошёл День Тюменской области. Обложка © LIFE

Александра Мышляева
  • Новости
  • Выставка "Россия"
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров