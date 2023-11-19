Губернатор Алтайского края торжественно открыл День региона на выставке "Россия"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл День региона на международной выставке-форуме "Россия". Он рассказал о главных достижениях и новых горизонтах развития области. Отмечается, что в День Алтайского края гостей ждёт культурная программа, а стенд региона находится в 75-м павильоне.

"Более двух миллионов человек ежегодно формируют мощный туристический поток к нам в край. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" помогает нам с привлечением средств федерального бюджета создавать объекты инфраструктуры, инженерный транспорт, поддерживать разные инвестиционные проекты для тех, кто хочет побыть наедине с природой", — сказал на презентации Томенко, отметив, что туристам повезло, так как добраться до алтайских гостиниц они могут по одной из самых красивейших дорог в стране — Чуйскому тракту.

Томенко рассказал о национальном проекте "Производительность труда", который поддерживает промышленные предприятия, обеспечивающие страну шинами, двигателями для сельскохозяйственной техники, вагонами и многим другим, а также решает вопросы импортозамещения. Губернатор затронул тему реализации проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что за последние пять лет на эти цели было выделено почти 100 миллиардов рублей.

На открытии Дня Алтайского края также выступила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Она отметила, что область является для неё родным местом, и поблагодарила жителей края за труд.

"Алтайский край всегда наполнен солнцем. Поражает, как быстро он развивается. Приезжает много туристов, и им там нравится. Столько гостей, улыбок и радости! Спасибо большое, что вы так бережёте, так любите и столько трудитесь для своей родной земли", — сказала Виртуозова.