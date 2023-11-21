На выставке "Россия" отгремела традиционная тувинская свадьба

На Международной выставке-форуме (МВФ) "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, отгремела свадьба уроженцев Республики Тыва. Торжественная церемония была приурочена ко Дню региона, состоявшемуся 21 ноября.

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

По данным пресс-службы МВФ, молодожёны — Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар — получили свидетельство от сотрудников ЗАГС Москвы об официальной регистрации брака. Оба живут и учатся в столице: Начын Кунзен-оол в столичном энергетическом институте по специальности "электроэнергетика и электротехника", а Белекмаа обучается IT.

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Во время церемонии состоялась инсценировка тувинских брачных обрядов, включая дугдээр. Невесте расплели девичью косу, разделили на две и скрепили их специальным украшением — чавагой. Через этот обряд закрепляется намерение двух семей соединить судьбы своих детей. После этого собирается приданое для невесты, с которым она приходит с семьёй в дом жениха.

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Ещё один обряд — открытие фаты, которую тувинцы называют думаалай. Фата обладает сакральным смыслом для семьи невесты, ведь платок передаётся через поколения — от матери дочери. Это символ корней и рода девушки. Также важным обрядом считается "поцелуй украдкой". В этот момент невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить часть. Этот момент расценивают как переход девушки из своего рода в род мужа. Финалом церемонии стало подношение курдюка, а также свадебные игры и конкурсы.

Сообщается, что на Международной выставке-форуме (МВФ) "Россия" планируется провести порядка сорока стилизованных свадеб и церемоний.