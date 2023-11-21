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21 ноября, 19:36

На выставке "Россия" отгремела традиционная тувинская свадьба

<p>Жители Тывы Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар сыграли свадьбу в День региона на Международной выставке "Россия". Обложка ©<a href="https://russia.riamediabank.ru/ru/story/list_320047155/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"</a></p>

Жители Тывы Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар сыграли свадьбу в День региона на Международной выставке "Россия". Обложка © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

На Международной выставке-форуме (МВФ) "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, отгремела свадьба уроженцев Республики Тыва. Торжественная церемония была приурочена ко Дню региона, состоявшемуся 21 ноября.

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

По данным пресс-службы МВФ, молодожёны — Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар — получили свидетельство от сотрудников ЗАГС Москвы об официальной регистрации брака. Оба живут и учатся в столице: Начын Кунзен-оол в столичном энергетическом институте по специальности "электроэнергетика и электротехника", а Белекмаа обучается IT.

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Во время церемонии состоялась инсценировка тувинских брачных обрядов, включая дугдээр. Невесте расплели девичью косу, разделили на две и скрепили их специальным украшением — чавагой. Через этот обряд закрепляется намерение двух семей соединить судьбы своих детей. После этого собирается приданое для невесты, с которым она приходит с семьёй в дом жениха.

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Инсценировка тувинских брачных обрядов на свадьбе уроженцев Республики Тыва, состоявшейся на выставке "Россия". Фото © Пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

Ещё один обряд — открытие фаты, которую тувинцы называют думаалай. Фата обладает сакральным смыслом для семьи невесты, ведь платок передаётся через поколения — от матери дочери. Это символ корней и рода девушки. Также важным обрядом считается "поцелуй украдкой". В этот момент невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить часть. Этот момент расценивают как переход девушки из своего рода в род мужа. Финалом церемонии стало подношение курдюка, а также свадебные игры и конкурсы.

Сообщается, что на Международной выставке-форуме (МВФ) "Россия" планируется провести порядка сорока стилизованных свадеб и церемоний.

Дед Мороз из Великого Устюга открыл фестиваль волшебников на выставке "Россия"

Дед Мороз из Великого Устюга открыл фестиваль волшебников на выставке "Россия"

День региона стал доброй традицией фестиваля. Так, например, день Алтайского края 19 ноября в 75-м павильоне выставки открыл местный губернатор Виктор Томенко. Гостей ждала культурная программа.

Анатолий Симоненко
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