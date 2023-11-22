На выставке "Россия" стали массово покупать футболки с цитатами Путина

На выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, гости стали массово скупать футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Участники мероприятия настолько сильно хотят "прикоснуться" к российскому лидеру, что образуют гигантские очереди. Вероятно, они боятся, что майки им могут попросту не достаться, так как мерч лимитированный. Самый желаемый и раскупаемый сейчас товар — футболки с надписями: "Одесса — это, конечно, русский город" и "Это не мы решили присоединить Крым, это люди".