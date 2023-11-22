На выставке "Россия" стали массово покупать футболки с цитатами Путина
На выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, гости стали массово скупать футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На выставке "Россия" стали массово покупать футболки с цитатами Путина. Видео © Telegram / Mash
Участники мероприятия настолько сильно хотят "прикоснуться" к российскому лидеру, что образуют гигантские очереди. Вероятно, они боятся, что майки им могут попросту не достаться, так как мерч лимитированный. Самый желаемый и раскупаемый сейчас товар — футболки с надписями: "Одесса — это, конечно, русский город" и "Это не мы решили присоединить Крым, это люди".
Как сообщал Лайф, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. В день открытия её посетило свыше 190 тысяч человек. На выставке представлены сведения обо всех 89 российских регионах. Завершится она 12 апреля.
Telegram / Mash