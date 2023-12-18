Путин: В ближайшие годы демографическая ситуация в России будет улучшаться 18 декабря, 15:02 Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". Фото © LIFE / Павел Баранов

Демографическая ситуация в России начнёт улучшаться в ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы".

"У нас демография идёт волнами, сейчас рождается меньше... Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдёт вверх", — сказал глава государства, напомнив о "провалах" во времена Великой Отечественной войны и в 1990-х годах.

При этом президент неоднократно подчёркивал, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России, а на поддержку семьи должны быть ориентированы все сферы государственного управления.

Авторы Александра Вишнякова