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Путин: В ближайшие годы демографическая ситуация в России будет улучшаться

18 декабря, 15:02
<p>Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". Фото © LIFE / Павел Баранов

Демографическая ситуация в России начнёт улучшаться в ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы".

"У нас демография идёт волнами, сейчас рождается меньше... Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдёт вверх", — сказал глава государства, напомнив о "провалах" во времена Великой Отечественной войны и в 1990-х годах.

В России призвали создать "атомную демографическую бомбу" после слов Путина

В России призвали создать "атомную демографическую бомбу" после слов Путина

При этом президент неоднократно подчёркивал, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России, а на поддержку семьи должны быть ориентированы все сферы государственного управления.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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