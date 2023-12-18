Путин раскрыл удивительный факт о защите стен Кремля от пожара Путин: В Кремле нет своей пожарной части, но он надёжно защищён от возгораний 18 декабря, 15:39 Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В Кремле давно нет собственной пожарной части, однако он надёжно защищён от возгораний. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Так, когда один из участников встречи попросился на стажировку в кремлёвскую пожарную бригаду, глава государства сказал, что он бы с удовольствием, но такой бригады просто не существует.

"Правда, я не шучу. В Кремле есть только одна пожарная машина. С 1941-го по середину 50-х годов в Кремле была своя пожарная часть. Это связано было с тем, что противник сбрасывал "зажигалки" по всей Москве. Но потом она была ликвидирована", — рассказал российский лидер.

Путин уточнил, что зато своя пожарная часть в Администрации Президента, и пообещал помочь решить вопрос со стажировкой юного пожарного спасателя.

Ранее в ходе сегодняшней встречи Владимир Путин сообщил, что в течение ближайших трёх лет в России будет подготовлено минимум 1 миллион высококлассных специалистов по самым разным специальностям. А до этого на одной из встреч со школьниками президент делился советом, как найти подходящую профессию. В частности, Путин призвал не расстраиваться, если кто-то считает, что ему не хватает усидчивости. По словам российского лидера, она появляется тогда, когда человек находит дело, которому хочет посвятить свою жизнь.

Авторы Алексей Берковиц