Путин: В течение трёх лет в РФ подготовят 1 млн высококлассных специалистов

В течение ближайших трёх лет в России будет подготовлено минимум 1 миллион высококлассных специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"По программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить минимум миллион таких специалистов", — сказал Путин.

А ранее Лайф писал, что Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных в "Сириусе" дал чёткий посыл о том, что в России гордятся наукой и учёными и что государство создаст наилучшие условия по их обеспечению. Эксперты отметили, что на встрече явным лейтмотивом звучал такой тренд: быть учёным теперь модно.