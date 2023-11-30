Политолог рассказал о главном посыле Путина на встрече с молодыми учёными

Президент РФ Владимир Путин на вчерашней встрече с участниками III Конгресса молодых учёных в "Сириусе" дал чёткий посыл о том, что в России гордятся наукой и учёными и что государство создаст наилучшие условия по их обеспечению. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

"Президент так сформулировал: мы гордимся нашей наукой, нашими учёными. И старшим поколением, и средним, и молодыми учёными, с которыми встречался президент. Вчера президент объявил о том, что аспирантам стипендию наконец назначили вменяемую — порядка 80 тысяч рублей. По сравнению с тем, что было, — небо и земля. Вроде мелочь, а такая вещь принципиальная. То есть на это можно жить, это как зарплата средняя для молодого человека", — объяснил собеседник Лайфа.

По мнению политолога, при такой стипендии аспирант будет достаточно обеспеченным, чтобы учиться и достигать вершин в науке. Деятельность аспирантов в большей степени является занятием наукой, нежели учёбой, объяснил он.

Мартынов отметил, что на вчерашней встрече российского лидера с учёными явным лейтмотивом звучал такой тренд: быть учёным теперь модно. Это позволит создать необходимую ценность, романтику и амбиции на этом поприще для молодых людей, которых призывают попробовать открыть то, что до них в науке ещё никто не открывал. А государство, в свою очередь, создаёт максимум условий и, вероятно, будет придерживаться этого же курса в будущем. Особенно если вспомнить, что говорил президент про технологический суверенитет России.

"Гордость за науку нужно испытывать, безусловно. Более того, каждый может отправиться на ВДНХ на выставку "Россия", где отдельно экспозиция отечественной науки представлена разными экспонатами — достижениями, технологиями и много чем ещё. И вообще, вот этим прорывным характером развития науки пронизана вся выставка "Россия", — резюмировал доцент.