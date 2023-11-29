Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 17:25

Путин рассказал о новой стипендии для аспирантов

Правительство России работает над тем, чтобы повысить стипендии аспирантам. В некоторых случаях их сумма будет достигать 75 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".

"Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас вот стипендия будет 75 тысяч [рублей]", сказал Путин и добавил, что, наверное, это не самая большая цифра, но всё-таки жить можно, это никогда лишним не бывает.

Путин поддержал желание молодой учёной стать мамой фразой "Это так классно!"

Путин поддержал желание молодой учёной стать мамой фразой "Это так классно!"

Напомним, ранее Путин осмотрел научное оборудование, производимое в России и Белоруссии. Выставка организована в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", где проходит III Конгресс молодых учёных.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров