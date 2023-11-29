Путин рассказал о новой стипендии для аспирантов
Правительство России работает над тем, чтобы повысить стипендии аспирантам. В некоторых случаях их сумма будет достигать 75 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".
"Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас вот стипендия будет 75 тысяч [рублей]", — сказал Путин и добавил, что, наверное, это не самая большая цифра, но всё-таки жить можно, это никогда лишним не бывает.
Напомним, ранее Путин осмотрел научное оборудование, производимое в России и Белоруссии. Выставка организована в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", где проходит III Конгресс молодых учёных.
LIFE