Путин рассказал о новой стипендии для аспирантов

Правительство России работает над тем, чтобы повысить стипендии аспирантам. В некоторых случаях их сумма будет достигать 75 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в "Сириусе".

"Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас вот стипендия будет 75 тысяч [рублей]", — сказал Путин и добавил, что, наверное, это не самая большая цифра, но всё-таки жить можно, это никогда лишним не бывает.