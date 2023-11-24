Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 12:41

Дед Мороз, Снегурочка и МЧС: ИИ придумал новогоднюю сказку по просьбе Путина

ИИ придумал для Путина новогоднюю сказку про пожар у Деда Мороза и Снегурочки

Президент России Владимир Путин в ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) попросил искусственный интеллект (ИИ) придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, нейросеть выдала главе государства рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.

ИИ придумал новогоднюю сказку по просьбе Путина. Видео © LIFE

По сюжету, Дед Мороз и Снегурочка жили в избушке на краю леса. Однажды, когда они, как всегда, готовились к Новому году, случился пожар. Герои впали в отчаяние, как вдруг перед ними появился добрый волшебник — МЧС, заметил Владимир Владимирович. Он, конечно, потушил огонь.

Путин пошутил о "сквозняке", который дует из "окна в Европу"

Путин пошутил о "сквозняке", который дует из "окна в Европу"

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, также оценивший на конференции возможности ИИ, в шутку предложил заменить его нейросетью. По его словам, жалко, что представленный образец не имеет режима политики.

Обложка ©

Kremlin.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Искусственный интеллект
  • Политика России
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров