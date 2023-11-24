Дед Мороз, Снегурочка и МЧС: ИИ придумал новогоднюю сказку по просьбе Путина

Президент России Владимир Путин в ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) попросил искусственный интеллект (ИИ) придумать для него новогоднюю сказку. Недолго подумав, нейросеть выдала главе государства рассказ о Деде Морозе, Снегурочке и МЧС.

По сюжету, Дед Мороз и Снегурочка жили в избушке на краю леса. Однажды, когда они, как всегда, готовились к Новому году, случился пожар. Герои впали в отчаяние, как вдруг перед ними появился добрый волшебник — МЧС, заметил Владимир Владимирович. Он, конечно, потушил огонь.