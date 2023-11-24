Песков в шутку предложил заменить его в Кремле искусственным интеллектом
На конференции по нейросетям Песков в шутку предложил ИИ вести за него брифинги
На международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову показали возможности искусственного интеллекта, а именно чат, который может говорить от лица любого персонажа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Видео © LIFE
Пресс-секретарю объяснили, что искусственный интеллект имеет много обличий. Он может рассказывать историю от лица ребёнка, профессора или любого другого человека.
"Жаль, что режим политики закрыт. Может быть, он вместо меня бы в Кремле брифинги проводил", — пошутил Песков.
Пресс-секретарю главы государства предложили ввести новый режим, однако отметили, что ИИ должен немного обучиться, чтобы выполнять такие серьёзные обязанности.
А ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день никакой искусственный интеллект не сможет заменить душевного отношения к людям, которое проявляется, в частности, представителями избиркомов. При этом он подчеркнул, что Россия задействует и будет продолжать внедрять современные технологии в избирательные процессы.
ТАСС / Софья Сандурская