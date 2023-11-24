Песков в шутку предложил заменить его в Кремле искусственным интеллектом

На международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову показали возможности искусственного интеллекта, а именно чат, который может говорить от лица любого персонажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Видео © LIFE

Пресс-секретарю объяснили, что искусственный интеллект имеет много обличий. Он может рассказывать историю от лица ребёнка, профессора или любого другого человека.

"Жаль, что режим политики закрыт. Может быть, он вместо меня бы в Кремле брифинги проводил", — пошутил Песков.

Пресс-секретарю главы государства предложили ввести новый режим, однако отметили, что ИИ должен немного обучиться, чтобы выполнять такие серьёзные обязанности.