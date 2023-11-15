Путин: Никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям

"Никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям. Так что спасибо большое за вашу работу. Мы ещё с вами поработаем. Вы, во всяком случае, ещё точно поработаете, потому что вот эту составляющую — душевное и профессиональное отношение к делу — пока техникой заменить будет сложно", — сказал глава государства на встрече с представителями избиркомов.