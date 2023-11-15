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15 ноября, 15:36

Путин: Никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям

На сегодняшний день никакой искусственный интеллект не сможет заменить душевного отношения к людям, которое проявляется, в частности, представителями избиркомов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям. Так что спасибо большое за вашу работу. Мы ещё с вами поработаем. Вы, во всяком случае, ещё точно поработаете, потому что вот эту составляющую — душевное и профессиональное отношение к делу — пока техникой заменить будет сложно", — сказал глава государства на встрече с представителями избиркомов.

При этом Путин подчеркнул, что Россия задействует и будет продолжать внедрять современные технологии в избирательные процессы.

Ранее в ходе встречи с представителями избиркомов Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России. Президент также объяснил, в чём заключается важность проведения честных выборов.

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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