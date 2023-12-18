Учёные развеяли популярные мифы о вреде мастурбации

Учёные смогли доказать, что самоудовлетворение не сказывается негативно на человеческом организме. Они также пришли к выводу, что оргазм не влияет на состояние кожи.

Так, исследования специалистов показали, что мастурбация не приводит к появлению прыщей. На их возникновение влияют гормоны. Кроме того, самоудовлетворение никак не сказывается на качестве зрения и чувствительности глаз.

Также эксперты шотландского научного издания Royal Edinburgh Hospital отмечают, что взаимная мастурбация положительно влияет на взаимоотношения между партнёрами и улучшает их качество.