Учёные развеяли популярные мифы о вреде мастурбации
REH: Взаимная мастурбация улучшает качество взаимоотношений между партнёрами
Учёные смогли доказать, что самоудовлетворение не сказывается негативно на человеческом организме. Они также пришли к выводу, что оргазм не влияет на состояние кожи.
Так, исследования специалистов показали, что мастурбация не приводит к появлению прыщей. На их возникновение влияют гормоны. Кроме того, самоудовлетворение никак не сказывается на качестве зрения и чувствительности глаз.
Также эксперты шотландского научного издания Royal Edinburgh Hospital отмечают, что взаимная мастурбация положительно влияет на взаимоотношения между партнёрами и улучшает их качество.
Ранее специалисты развеяли популярный миф о важности завтрака. Лайф писал, что нет необходимости завтракать по утрам, если человек не испытывает чувства голода. Трапезу можно перенести на несколько часов, это не навредит организму.
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