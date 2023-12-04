"Каждый человек индивидуален": Врач развеяла популярный миф о важности завтрака

Нет необходимости завтракать по утрам, если человек не испытывает чувства голода. Трапезу можно перенести на несколько часов, это не навредит организму, сообщила врач – диетолог-терапевт "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через два-три часа после пробуждения, не будет", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Врач предостерегла людей, не привыкших завтракать, что приём еды в больших количествах по утрам может привести к вялости и сонливости. Однако существует категория людей, которым пропускать завтрак не рекомендуется, — это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания. Утренний приём пищи помогает им восстанавливать функции органа.

Люди, не страдающие проблемами с органами, могут завтракать в любое комфортное для них время, подытожила специалист.