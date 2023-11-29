Терапевт объяснил, как завтрак и войлочные стельки помогут выстоять в период простуд

В период колебания температур чаще, чем обычно, встречаются заболевания ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и другие), которые снижают реактивность организма. И уже на этом фоне обычно возникает ангина. Врач-терапевт Станислав Ионов дал простые советы, как вести себя зимой, чтобы не подхватить простуду.

Первое: полноценно завтракать. Добираясь на работу, вы контактируете, в том числе, с инфицированными людьми, и, если желудок пустой, защита организма с этой стороны отсутствует, отмечает собеседник Лайфа.

Врач советует употреблять сложные углеводы, которые содержатся в овощах и фруктах. Эти углеводы легкоусвояемые, не дают большой нагрузки на поджелудочную железу, а также стимулируют перистальтику ЖКТ. Также можно ввести в рацион инжир, который содержит вещества, снижающие хроническое воспаление дыхательных путей. Питание должно быть дробным, частым, так еда будет лучше усваиваться. Из-за стола лучше выходить с чувством лёгкого недоедания, а за 3–4 часа до сна пищу не употреблять.

Рекомендуемое ежесуточное количество углеводов — 400 грамм (при тяжёлом труде — до 500), белков и жиров — по 100 грамм. Для повышения иммунитета зимой можно пропить комплекс витаминов Станислав Ионов. Врач-терапевт, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

А вот неправильное питание приводит к ухудшению сна вследствие проблем с ЖКТ, далее к дисбактериозу, заболеваниям обменного характера, диабету, атеросклерозу, желчнокаменной болезни и другим — и общему ослаблению иммунитета, поскольку ЖКТ тесно связан с иммунными процессами в организме.

Особое значение имеет обувь. Выбирайте такую, чтобы нога была не стеснена и обязательно в тепле. Используйте войлочную стельку, которая и тепло даст, и обеспечит массаж стопы при ходьбе, увеличивая кровоток. А поскольку воздействия на ряд зон стоп и ладоней соответствуют рефлекторным воздействиям на область головы — миндалин, ушей, носовых ходов, кровоток там тоже увеличится, и защитная способность организма будет выше.

"Верхнюю одежду также носите свободную. Нательное бельё лучше хлопковое, без содержания синтетических нитей, чтобы тело не потело и не переохлаждалось, что опять-таки способствует снижению реактивности вашего организма и повышает опасность заболевания. Не забывайте носить шапку, иначе можно подхватить ринит, отит и всё что угодно", — добавил Ионов.

Также поможет не заболеть своевременное лечение зубов. Дело в том, что микрофлора зубов близка к миндалинам, и на фоне кариеса может возникнуть стрептококковая инфекция, приводящая к ангине. Используйте для полоскания рта травяные настои — ромашку, эвкалипт, календулу. При опасности возникновения ринита можно смазывать носовые ходы интерфероном в виде геля.

Также терапевт советует заниматься спортом и закалять организм: принимайте контрастный душ, постепенно понижая температуру, а также контрастные ножные ванны.