Терапевт поставил точку в спорах о лечении простуды мёдом, имбирём и лимоном

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Врач Рябков: Нет доказательств эффективности народной медицины при простуде

27 ноября, 07:02
<p>Какие средства из народной медицины эффективны при простуде? Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/female-hands-squeezing-lemon-to-her-tea_17080856.htm#query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%91%D0%B4&position=0&from_view=search&track=ais&uuid=1f97f76f-30a4-4371-8b25-7eafff3e71a5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Artursafronovvvv / Freepik.com </a></p>

Какие средства из народной медицины эффективны при простуде? Фото © Artursafronovvvv / Freepik.com

Лечить простуду и ОРВИ только лишь с помощью методов народной медицины не стоит, но они могут стать дополнительной поддержкой организма во время болезни. Об этом в беседе с Лайфом рассказал терапевт Андрей Рябков.

Народные методы борьбы с простудой подразумевают использование продуктов естественного происхождения, среди которых мёд, малина, чеснок и сок чёрной редьки. Также зачастую рекомендуется обливаться холодной водой, обтираться и принимать различные ванны, напомнил специалист онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. По его словам, важно, чтобы на компоненты не было аллергии, например на мёд.

Сами по себе "народные" продукты содержат много витаминов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет. Так, малина обладает жаропонижающим эффектом, а цитрусы известны как лучшие помощники в борьбе с простудой, однако вылечить полностью они не смогут.

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На сегодня отсутствуют серьёзные доказательства эффективности народных методов. Однако их вполне можно применять в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компонент воздействия на защитные силы организма. Но при этом стоит помнить, что народные средства (те же варенья, мёд, обтирания и так далее) не являются такими же действенными, как лекарства.

Терапевт Андрей Рябков

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Авторы
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