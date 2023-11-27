Терапевт поставил точку в спорах о лечении простуды мёдом, имбирём и лимоном Врач Рябков: Нет доказательств эффективности народной медицины при простуде 27 ноября, 07:02 Какие средства из народной медицины эффективны при простуде? Фото © Artursafronovvvv / Freepik.com

Лечить простуду и ОРВИ только лишь с помощью методов народной медицины не стоит, но они могут стать дополнительной поддержкой организма во время болезни. Об этом в беседе с Лайфом рассказал терапевт Андрей Рябков.

Народные методы борьбы с простудой подразумевают использование продуктов естественного происхождения, среди которых мёд, малина, чеснок и сок чёрной редьки. Также зачастую рекомендуется обливаться холодной водой, обтираться и принимать различные ванны, напомнил специалист онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. По его словам, важно, чтобы на компоненты не было аллергии, например на мёд.

Сами по себе "народные" продукты содержат много витаминов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет. Так, малина обладает жаропонижающим эффектом, а цитрусы известны как лучшие помощники в борьбе с простудой, однако вылечить полностью они не смогут.

На сегодня отсутствуют серьёзные доказательства эффективности народных методов. Однако их вполне можно применять в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компонент воздействия на защитные силы организма. Но при этом стоит помнить, что народные средства (те же варенья, мёд, обтирания и так далее) не являются такими же действенными, как лекарства. Терапевт Андрей Рябков

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Авторы Андрей Горяничев