Без капель и таблеток: Врач рассказала, что поможет в борьбе с надоедливым насморком

Осень и зима влекут за собой простудные заболевания с сопутствующей им заложенностью носа. Как от неё избавиться в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" рассказала врач-отоларинголог Яна Новикова.

По её словам, в этой борьбе может помочь горячий душ. Эта процедура за счёт влажного тёплого воздуха снимет спазм сосудов. Также можно промыть носовые пазухи солевым раствором или же обычной водой.

"Не менее эффективен массаж активных точек. Обычно рекомендуют массировать крылья носа или точку между бровями. Этот метод работает, если заложенность возникла из-за выраженного отёка слизистой. Если же в носу есть слизь — сначала промойте носовые ходы", — заявила Новикова.

Собеседница издания подчеркнула, что избавиться от заложенности можно продавливанием на область между бровями и дыхательной гимнастикой, которая снимет отёк. Для этого по очереди каждой из ноздрей, не затрагивая в этом процессе другую, нужно активно подышать. Ещё можно использовать тёплый компресс и такие способы, как употребление сока алоэ.

"Сок алоэ и другие растительные средства также помогают, но только при условии, что у вас нет на них аллергической реакции. Допустимо закапывать в носовые ходы две-три капли сока алоэ до трёх раз в день, но только не у детей до трёх лет", — заключила Иванова.