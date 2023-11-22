Врач предупредил о риске искривления лица из-за хронического насморка

Если человек постоянно испытывает заложенность носа и хронический насморк, а простуда здесь ни при чём, вполне возможно, у него есть травмы черепа. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-остеопат Владимир Животов.

Спровоцировать травму может сжатие костей черепа при родах, удары в область лба, скул, носа. Всё это может сместить кости, которые формируют носовые пазухи. Это провоцирует нарушение оттока крови от слизистой, что приводит к отёку, а носовые ходы перестают пропускать достаточно воздуха.

Специалист предупредил, что, если проблему игнорировать, всё может закончиться весьма плачевно: из-за необходимости дышать ртом меняется прикус и форма лица, напрягаются мышцы лица и шеи, создавая условия для венозного застоя в черепе и нарушения циркуляции в нём крови. Человек всё время чувствует, будто его "ударили по голове пыльным мешком".

"При постоянной заложенности носа лучший выход — обратиться к специалисту, который устранит следствия травм: восстановит положение и подвижность костей черепа. Тогда слизистая избавится от лишней жидкости и воздух сможет свободно поступать", — рассказал Животов.