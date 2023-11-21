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21 ноября, 12:15

Учёные выяснили причину головной боли после красного вина

Scientific Reports: Растительные пигменты в красном вине вызывают головную боль

Красное вино может вызывать головную боль у некоторых людей из-за содержащихся в нём растительных пигментов — флавоноидов. К такому выводу пришли учёные из Калифорнии, результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали механизм распада кверцетина — соединения из группы флавоноидов. Известно, что кверцетин обладает антиоксидантными свойствами, а также придаёт цвет многим овощам и фруктам, в частности винограду. Однако при попадании в кровь вместе с этанолом данное вещество, как оказалось, вызывает высокую концентрацию токсинов. В результате у человека могут появиться головная боль, а также тошнота и покраснения на лице.

Содержание кверцетина в разных сортах вин отличается в зависимости от способа их производства и сорта винограда. Чтобы выяснить, какие именно виды напитков вызывают неприятные ощущения, учёные собираются провести дополнительный ряд исследований.

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Ранее "Роскачество" сообщило, что среди отечественных вин россияне предпочитают красное, его доля в продажах составляет около 60%. Однако в некоторых российских регионах по площади виноградников лидируют всё же белые сорта.

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Freepik

Наталья Исакова
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