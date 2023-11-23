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Волшебные секреты: Какими пирогами бабушки в СССР лечили внуков

Таблетками детей в СССР лечили редко и только по показаниям. Главным средством для укрепления иммунитета были народные рецепты. Они включали в себя не только морсы и молоко с содой, но и даже пироги.

22 ноября, 21:40
<p>Какими пирогами бабушки в СССР лечили внуков. Обложка © ТАСС / Сергей Андреещев </p>

Какими пирогами бабушки в СССР лечили внуков. Обложка © ТАСС / Сергей Андреещев

Конечно, главным блюдом для заболевшего школьника был куриный бульон. Считалось, что это средство стимулирует естественный иммунитет и придаёт силы. Ну а потом мамы и бабушки надевали фартуки и начинали священнодействовать на кухне, стряпая особые лечебные пироги, — ведь каждой женщине хотелось, чтобы её дети или внуки выросли здоровыми. То есть поступали по поговорке: "Лечить пирогами, да блинами, да сушёными грибами".

Пирог-калинник при слабости

При частых простудах и кашле ребёнку готовили пирог-калинник. Морозилки на советских холодильниках были небольшими, поэтому ягоды калины не замораживали, а сушили. Они считались диабетическим продуктом. Высушенные ягоды мелко дробили или перемалывали на кофемолке или ручной мельничке. Затем замешивали тесто из ржаной муки, частично смешивая её с пшеничной, добавляли в тесто сушёную калину и выпекали в духовке одной большой лепёшкой. Сахара в таком пироге не было.

При частых простудах и кашле ребёнку готовили пирог-калинник. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

При частых простудах и кашле ребёнку готовили пирог-калинник. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Если дело было осенью и калина была свежей, то тесто разделяли на две части. А из ягоды делали начинку, перетирая её. Пирог делали просто: из одной части теста выкатывали нижнюю часть, на неё клали начинку и закрывали её второй частью теста. Иногда такой пирог выпекали на капустном листе, которым выстилали сковороду. Калину применяли не только при простудах, но и при упадке сил после долгой болезни. Считалось, что она поднимает иммунитет и даёт силы.

Пирожки со щавелем и ревенём от авитаминоза

При весеннем авитаминозе детям давали пироги со щавелем и с ревенём. С фруктами в СССР было сложно, теплиц было мало, поэтому ранних овощей не хватало. А эти растения можно было употреблять в пищу раньше других. Щавель в СССР считался настоящим кладезем полезных веществ. В 100 граммах его листьев находится 70% суточной дозы витамина С. А кроме этого, щавель содержит витамины группы В, витамины A, K, E и PP, микроэлементы железо, магний, йод, фосфор, кальций. А в стеблях щавеля есть витамины А, В, К, Е и микроэлементы марганец цинк, медь и селен. Наши бабушки и прабабушки, может, и не знали этого, зато были уверены, что именно он даёт детям силы преодолевать болезни.

Пирожки и бисквит с печенью от анемии

При малокровии (анемии) детям пекли пирожки с печенью, с перекрученными потрохами (например, с лёгкими) или жарили татарские беляши с мясным фаршем, для калорийности добавляя в каждый беляш небольшой кусочек сливочного масла.

Обессиленным детям готовили бисквиты с аптечным гематогеном. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

Обессиленным детям готовили бисквиты с аптечным гематогеном. Фото © ТАСС / Михаил Потырнике

Привычки бабушек и дедушек из СССР, которые поражают до сих пор

Привычки бабушек и дедушек из СССР, которые поражают до сих пор

Обессиленным детям готовили бисквиты с аптечным гематогеном. В бисквитное тесто добавляли растворённый в воде и взбитый венчиком в густую пену гематоген. Затем пекли бисквитные палочки, которые посыпали сахаром, грецкими орехами и подавали со стаканом морса или сока.

Пироги с овощами от живота

Если у детей начинались проблемы с пищеварением и у них обнаруживали, например, гастрит, в ход шли печёные пироги с мягкими начинками: с картофелем и отварной морковью. Причём пирожки с морковью были любимы советским пищепромом и пользовались неизменной популярностью в столовых в силу своей дешевизны. Сейчас эта начинка почти забыта. Впрочем, доктора рекомендовали сильно на такие пироги не налегать, следить за реакцией организма, а ещё лучше — есть их на следующий день после выпечки. Ну а при болезнях живота в ход шла черёмуховая начинка.

Пироги с грибами от болезней сердца

На западе СССР (в Белоруссии) для заболевших пекли пироги с белыми грибами. Фото © ТАСС / Александр Косицин

На западе СССР (в Белоруссии) для заболевших пекли пироги с белыми грибами. Фото © ТАСС / Александр Косицин

На западе СССР (в Белоруссии) для заболевших пекли пироги с белыми грибами. Считалось, что они лечат сосуды и сердце и позволяют организму более эффективно противостоять инфекциям.

Любимые чудища: Топ хищников, которых в СССР держали в квартирах

Любимые чудища: Топ хищников, которых в СССР держали в квартирах

При болезнях почек в пироги старались класть подберёзовики, при гастритах — грузди, а при головных болях в ход шли опята и маслята. Грибами помогали и при онкозаболеваниях — для этой цели в пироги клали боровики, лисички и рыжики. Насколько это было эффективно, судить трудно, но надо помнить, что самовнушение тоже играет роль при выздоровлении.

Печенье и мармелад для диабетиков

Ну конечно, советские бабушки и мамы пекли не только пироги. В лечебные диеты того времени входило, например, печенье из творога с миндалём. Его рецепт можно найти в книге "О вкусной и здоровой пище" 1952 года выпуска. Растолчённый миндаль следовало смешать с яйцом и творогом, добавить ваниль и сахар, сформировать печенье и выпекать при низкой температуре до готовности. Для диабетиков в печенье добавляли не сахар, а его заменитель — подсластитель сахарин.

Для диабетиков готовили и мармелад из тыквы. Её отваривали, делали пюре, добавляли ревень, тушили смесь до загустения, добавляли сахарин, остужали и подавали на стол со взбитыми сливками.

После операции: оладьи и пудинг

Для послеоперационных больных пекли манные оладьи на меду с вареньем. Для этого кипятили воду с мёдом и маслом, в неё всыпали манную крупу, снимали с плиты и ждали пять минут, затем добавляли яйцо, взбивали смесь и ложкой наливали полученное тесто в сковороду с кипящим маслом. При подаче поливали оладьи вареньем.

Для послеоперационных больных пекли манные оладьи на меду с вареньем. Фото © ТАСС / Евгений Недеря

Для послеоперационных больных пекли манные оладьи на меду с вареньем. Фото © ТАСС / Евгений Недеря

Готовили и ягодный пудинг. Для этого брали рассыпчатое печенье, толкли его, заливали молоком и яичными желтками, давали постоять и набухнуть, затем добавляли изюм, сахар и взбитые яичные белки, всё вымешивали, раскладывали по формочкам и выпекали в духовке. Подавали такой пудинг с ягодным соусом, который готовили из ягодного морса, добавляя в него немного муки.

Скромное обаяние Советов: что тайком делали зимой и осенью с дачами в СССР

Скромное обаяние Советов: что тайком делали зимой и осенью с дачами в СССР

Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев

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