Топ хищников, которых в СССР держали в квартирах Оглавление Белая медведица Айка Волчица Томка Львы и пума Ляля Львица Кинули Тигр Пурш Медведь Максимка в пионерском лагере Жилищный вопрос стоял в СССР остро. Но некоторые горожане всё равно держали крупных хищников прямо в тесных квартирах. К этому их принуждали обстоятельства, но ещё чаще — профессия. 15311 15311 Белая медведица Айка. Обложка © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Белая медведица Айка

В 1975 году в Норильске, в обычной трёхкомнатной квартире на площади Металлургов, жила годовалая медведица Айка. Её хозяином был режиссёр документального кино Юрий Ледин. Он купил медвежонка специально для съёмок фильма про белых медведей. В зоопарке города Николаева у белой медведицы родились двое медвежат, но одного мамаша придавила в тесной клетке, а от второго отказалась. Её, маленькую 380-граммовую девочку, забрала к себе уборщица. Ледин позже рассказал, что медвежонка ему отдавать не хотели, он выкупил его с большим трудом, после чего привёз животное в Норильск.

Летом семья Ледина вместе с питомцем, которого назвали Айкой, выехала на один из островов Земли Франца-Иосифа создавать документальное кино про белых медведей. Сначала снимать пришлось одну Айку, позже на необитаемом острове появилась дикая медведица Матильда с медвежатами. Ледин был этому несказанно рад: материал к фильму добавился. Однако он уже тогда упоминал, что медведям в дикой природе нечего было есть, и снял кадры, на которых медвежонок по-настоящему плачет от голода.

Когда после экспедиции Ледины вернулись домой, Айка уже настолько выросла, что весила 80 килограммов. Её появление на улице или на балконе вызывало настоящий ажиотаж среди школьников. Однако ни коммунальным службам, ни милиции присутствие в городе хищника не нравилось, да и сам Ледин понимал, что животное может вырасти огромным. Он почему-то решил, что ни за что не отдаст Айку в советский зоопарк: мол, это тюрьма для животных. Через знаменитого журналиста Пескова он продал медведицу в зоопарк города Берлина, а там она умерла почти сразу после того, как закончился карантин, — видимо, не пережила предательства человека. Сам Ледин был сильно расстроен смертью питомицы.

Режиссер Юрий Ледин и Айка. Фото © Сетевое издание "Таймырский телеграф" / Ольга Полянская и архивы норильчан

Фильм Ледина "Белый медведь" крутили в прокате целый год, его купили больше ста стран. Успехом своим он был обязан в первую очередь Айке.

Волчица Томка

В 1970-х в Баку семья архитектора Льва Берберова, увлекавшаяся содержанием самых разных животных, приютила маленькую волчицу. Ослабленного щенка им просто подкинули под дверь. Берберов и его супруга Нина были любителями-дрессировщиками. Они выходили волчицу, назвали её Томкой, однако животное по мере взросления стало вести себя неадекватно: она без проблем впускала гостей в дом, но выпускать наотрез отказывалась, бросалась на людей. В конце концов, животное пришлось отдать в Бакинский зоопарк.

Львы и пума Ляля

Баку. Семья Берберовых во время прогулки с прирученными дикими животными. Фото © ТАСС / Юрий Рахиль, С. Кулешов

Однако на этом Берберовы не успокоились — там же, в зоопарке, навещая Томку, увидели больного львёнка, который был обречён на смерть из-за плохого ухода. Они уговорили директора зоопарка отдать львёнка им, нашли хорошего ветеринара и сумели выходить хищника. Лев получил имя Кинг и принёс Берберовым немалый доход, снимаясь в художественных фильмах. Он буквально прославил семью Берберовых на весь Советский Союз. Особенно всех умилял тот факт, что главным другом Кинга была маленькая собачка Чап и они даже спали и ели вместе. Но всё закончилось печально: в 1973 году льва застрелил милиционер, посчитавший, что зверь ведёт себя агрессивно, когда Кинг решил "поиграть" со случайным прохожим.

Тогда Берберовы взяли к себе домой ещё одного льва. К тому времени глава семьи уже ушёл из профессии, решив посвятить себя работе с животными. Кинг Второй уже не был таким ручным и то и дело показывал свой нрав, признавая только главу семьи. Но в 1978 году Лев Берберов скончался от инфаркта, а в 1980-м случилась трагедия, спровоцированная пьяным соседом, который в отсутствие хозяев бросал во льва через окно горящие окурки. Лев набросился на Нину, пришедшую домой, ударил её по голове, а потом догнал сына-школьника Рому и одним ударом убил мальчика. Женщина потеряла сознание и очнулась от выстрелов милиционеров. Стражи порядка застрелили льва-убийцу, а заодно прикончили и пуму Лялю, которая тоже жила у Берберовых. Испуганное животное выскочило на улицу и представляло опасность для других людей.

Львица Кинули

Молодая львица Кинули в квартире Веры Чаплиной, 1936 год. Фото © YouTube / Максим Тавьев

В зоопарк пришлось вернуть молодую львицу Кинули, полтора года жившую в московской квартире работницы столичного зоопарка Веры Чаплиной. Ото львёнка отказалась мать, и Вера буквально выходила малышку у себя дома в тепле. Дело осложнилось тем, что Кинули долго болела чумой хищников, но и это Чаплина сумела преодолеть. Она написала о животном одноимённую повесть, в которой без утайки поведала обо всех сложностях содержания подраставшего хищника в городской квартире.

В повести есть характерный эпизод, когда молодая хищница пробует силу и хватает Веру лапой с выпущенными когтями. "Если бы я запаниковала, дело приняло бы нешуточный оборот, но я осталась абсолютно спокойна и всё обошлось", — вспоминала Чаплина. В СССР это был первый опыт содержания льва в квартире, однако все поняли, что крупный хищник не может жить в одном жилье с людьми.

Тигр Пурш

Тигр Пурш в фильме "Полосатый рейс". Фото © "Полосатый рейс", режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий / Kinopoisk.ru

10 месяцев в квартире у сотрудницы Рижского зоопарка жил бенгальский тигр Пурш. Это животное появилось на свет в 1954 году в Риге, но заболевшая мать отказалась кормить его — и директор был вынужден отдать его Ольге Буциниекс. В её квартире тигрёнок прожил почти год. Женщина старательно выхаживала детёныша и назвала его Пуршем, потому что малыш приветствовал её звуками "пурш-пурш". Женщина никогда не наказывала хищника и при этом прекрасно его воспитала. Однажды, когда он разбил вазу, стоявшую на столе, она стала его строго отчитывать. Тогда тигрёнок бросился к ней, обнял лапами и стал лизать лицо, извиняясь.

Когда Пурш подрос, его перевезли в Ленинградский зоопарк, где он обзавёлся новым другом — шпицем Пушком — и стал местной достопримечательностью. Тигр был совершенно ручным, и на него обратила внимание знаменитая советская дрессировщица Маргарита Назарова.

Пурш стал настоящей звездой и снялся в фильме "Полосатый рейс". Иногда он оставался дома у Назаровой, которая брала его с собой на прогулку, водила в рестораны и возила на машине по городу.

Но не надо думать, что тигр был подобен карманной собачке. Однажды он, играя, сорвал с головы дрессировщицы бант, заинтересовавший его, и нечаянно порвал ей височную артерию. К несчастью, у тигра с возрастом развился диабет и животное прожило недолго, всего двенадцать лет.

Медведь Максимка в пионерском лагере

В конце 1960-х в пионерском лагере "Химик" города Воскресенска жил ручной медвежонок. В лагерь он попал из пригородного дома, где жил в семье. Его маленьким из тайги привёз геолог. Пока животное было небольшим, оно забавляло семью мужчины, а когда зверь подрос, встал вопрос о его дальнейшей судьбе.

Зоопарки его не брали: бурых медведей у них было много, и геологу пришла идея обратиться к директору местного предприятия. Так медвежонок по кличке Максимка получил прописку в пионерском лагере отдыха.

Там для него была оборудована большая клетка, обнесённая забором из сетки. Он прожил в "Химике" шестнадцать лет и, по уверению детворы, доставил им много радости. Однако в 1983 году медведя пришлось застрелить, так как он оторвал руку девочке — дочери работницы лагеря, которая каким-то образом пролезла за забор и сунула руку в клетку к зверю.

Авторы Александр Лаврентьев