5 самых любимых пород грызунов, которых заводили дома в СССР Оглавление Ангорские хомяки Крысы с чепрачным окрасом Мыши с подпалинами Свистящие морские свинки Белые кролики Каких мелких животных покупали родители советским школьникам и почему все так боялись крыс. 24953 24953 5 самых любимых пород грызунов, которых заводили дома в СССР. Обложка © ТАСС / Иван Сапожков

Квартирный вопрос в СССР был сложным. Поэтому собак в городских квартирах держали редко, а детям покупали мелких животных. В советские времена считалось, что содержание питомцев в доме учит детей быть добрыми.

Ангорские хомяки

Ангорский хомяк. Фото © Shutterstock

Наверное, каждый ребёнок в СССР хоть раз да и канючил у родителей, чтобы они купили ему хомяка. Но покупали не всем. Для их содержания требовалась клетка. Клетка из проволоки стоила дорого. Поэтому чаще хомяков содержали в обычных аквариумах, которые тоже стоили денег, но были дешевле.

Увы, первая покупка хомяка оказывалась обычно и последней. Приобретение зверьков часто бывало спонтанным, ни клеток, ни аквариумов в квартире не было, поэтому дома зверька сажали в банку — и хорошо если в трёхлитровую. Дальше события развивались по двум сценариям: либо хомяк сбегал из банки и терроризировал всю квартиру, прячась под полом и сгрызая всё, до чего мог добраться, включая диваны и книги. Либо он помирал в банке: животному там было тесно, кормили его чем попало, включая капусту, а иногда нерадивый школьник мог просто закрыть банку полиэтиленовой крышкой.

Но, конечно, были семьи, где хомячкам сразу покупали аквариум, вовремя меняли подстилку и кормили по науке. Некоторые школьники даже приспосабливались зарабатывать на хомяках — продавали приплод на рынках или сдавали его в зоомагазины. Один хомячок — рубль. Но чаще хомячье потомство раздавали одноклассникам. Самое страшное, с чем сталкивались дети при содержании хомяков, — это когда мамаши пожирали детёнышей. Суровая действительность жизни — ничего не поделаешь.

Породы были разные: попадался и золотистый хомяк Брандта, и сирийские хомяки. Но любителями ценились ангорские хомяки, которые имели длинную пушистую шерсть.

Крысы с чепрачным окрасом

Крысы с чепрачным окрасом. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

В отличие от вполне себе народных хомяков, содержанием крыс в домашних условиях занимались в основном интеллигенты: учёные, преподаватели, врачи, журналисты. У остальной части населения грызун ассоциировался с голодом, чумой и войной. Людей можно было понять: в Великую Отечественную войну нашествие крыс случалось во многих городах и они даже нападали на людей.

Но в мирное время грызуны проникли в советские квартиры из научных лабораторий. Они были вполне дружелюбные, ручные и привязчивые. Ну конечно, они грызли всё, до чего могли дотянуться, но прекрасно знали хозяина, в отличие от хомяков, не убегали, хорошо знали свою территорию и были социализированы, то есть с ними всё же можно было общаться.

Из лабораторных крыс в СССР больше всего ценились животные с чепрачным окрасом — белым низом, тёмным верхом. Скорее всего, просто потому, что были редкими. Но жили они в СССР так же недолго, как и сейчас, — около двух лет.

Мыши с подпалинами

Мыши с подпалинами. Фото © Shutterstock

Ручные мыши в качестве домашних питомцев тоже появились в СССР только после войны. К этому приложили руку не только учёные, но и сотрудники зоопарков — мышей, как и крыс, разводили для кормёжки хищников. Но большого распространения мыши в СССР не получили.

Среди любителей ценились зверьки с подпалинами — белыми или рыжими. Но часто школьники отдавали предпочтение и белым лабораторным мышам, а иногда содержали и серых мышей. С ними, как и с хомячками, частенько случались казусы: в многоэтажном сталинском доме они сбегали в пространство под полом и путешествовали от квартиры к квартире, прогрызая дырки в полу и стенах и вызывая у жильцов ужас и смех.

Свистящие морские свинки

Морская свинка. Фото © ТАСС / Вадим Жуков

Морские свинки были более интересными в содержании зверьками, чем мыши или хомячки. Они не только узнавали хозяина, но и умели свистеть, требуя еды. Это было уже довольно крупное животное — весом до килограмма, которое, впрочем, тоже не отличалось особой социализацией и то и дело пряталось под шкафами и диванами. В общем-то, их можно понять — взрослые такими животными занимались мало, всё отдавалось на откуп детям. И свинки быстро смекали, что лучше спрятаться подальше.

Свинки попали в Россию ещё в XVII веке из Европы, куда их привезли из Латинской Америки. Так как их везли "из-за моря", они и получили название "морские". В СССР свинки ценились за: продолжительность жизни — до пяти лет; чистоплотность — свинки много ухаживают за своей шерстью и не пахнут; диковинный внешний вид. Обычно это были гладкошёрстные породы, на фоне которых отдельные лохматые экземпляры смотрелись весьма экзотично.

Белые кролики

Белые кролики. Фото © ТАСС / Борис Дворный

А вот и ещё прекрасный подарок ребёнку. По крайней мере, пока он не наиграется. Кроликов в квартирах держали очень редко. Но иногда кому-нибудь из родителей приходила в голову такая "гениальная мысль". Тем более что крольчат без проблем продавали как на птичьих, так и на колхозных рынках. Часто белых зверьков дарили девочкам из состоятельных семей, которые жили в своих домах или имели дачи для отдыха.

В домах они не задерживались. Милые и пушистые ушастики быстро росли, к тому же они могли поранить ребёнка задними лапами, на которых у кроликов довольно большие когти. Поэтому родители, подождав, пока ребёнок наиграется, отвозили его куда-нибудь к родне в деревню, где с кроликом, увы, поступали как с любым другим животным — откармливали и употребляли в пищу. Проза жизни.

Тем не менее все эти животные вызывали у одноклассников зависть, потому что во времена СССР ещё были живы представления о том, что животных следует содержать только в деревне. Заводить дома грызунов-питомцев школьникам не позволяли строгие родители.

Авторы Александр Лаврентьев