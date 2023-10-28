Вот чучело: Учёные раскрыли, что собой представляет жуткая "фиджийская русалка" Маленькое чудище с лицом обезьяны и рыбьим хвостом пугало людей ещё в XIX веке и по сей день хранится в США. Недавно мумию доставили в Университет Северного Кентукки. 27 октября, 22:44 Обложка © thenortherner.com

Всё началось в 1822 году, когда капитан американского судна купил у японских рыбаков мумию с головой чуть ли не человеческого существа и рыбьим хвостом. Рыбаки клялись, что собственноручно выловили это недалеко от одного из островов Фиджи. Какое-то время диковинку показывали в кофейне в самом центре Лондона, на Сент-Джеймс-стрит, потом продали в Бостонский музей, пока она наконец-то не попала к великому шоумену и гениальному мистификатору Финеасу Тейлору Барнуму. Этот человек начал карьеру с платной демонстрации темнокожей старушки под видом "161-летней няни самого Джорджа Вашингтона", а в итоге купил никому до этого не нужный и не интересный Американский музей и превратил его в самое популярное место во всём Нью-Йорке. "Если у тебя есть пятёрка перед началом какого-то дела, вложи 4,50 в рекламу этого дела", — учил он.

Так вот, Барнума абсолютно не смутил неутешительный вердикт натуралиста по поводу "русалки". Он так раскрутил её в прессе, что на его шоу были аншлаги. Собственно говоря, вполне можно считать, что эхо этого ажиотажа спорадически раздаётся и по сей день.

Надо сказать, той "русалки" уже нет: по основной версии, сгорела при пожаре. Но с тех пор было изготовлено приличное количество реплик из папье-маше. Однако тот экземпляр, которым недавно занялись в Университете Северного Кентукки, всё-таки не совсем дурилка картонная.

Мумия "фиджийской русалки", доставленная для исследования в Университет Северного Кентукки. Фото © Ancient-origins.net

Больше сотни лет он хранится в штате Огайо в Музее истории округа Кларк. Как рассказывают там, их "русалка" тоже была куплена в Японии, только примерно на полвека позже, чем барнумовская. Учёные из Кентукки запросили её для рентгеновского исследования и компьютерной томографии. По сути, это было некое обучающее упражнение для студентов, будущих радиологов (специалистов, которым предстоит делать больным рентген и компьютерную томографию или определять происхождение и возраст археологических находок).

Некоторые снимки, полученные в ходе рентгенографии мумии "фиджийской русалки". Фото © thenortherner.com

Сканирование, по опубликованным данным, провели 13 октября 2023 года. О результатах пока не сообщают, но есть вещи, которые, по словам учёных, уже можно назвать определённо. Эта "русалка" состоит из останков как минимум трёх разных видов животных: голова и туловище принадлежали обезьяне, руки — возможно, крокодилу или аллигатору, а рыбьим является не только хвост, но и челюсть с зубами. То есть это чучело-конструктор, произведение искусства таксидермии, материалом для которого стали части тела разных живых существ. Пишут, что этот образец сделан классическим способом, то есть основой конструкции служит деревянный стержень. Это значит, что по анализу древесины можно будет определить примерную дату изготовления. Ай да японские рыбаки! Впрочем, русалки уже не в моде. Сейчас в тренде — мумии инопланетян.

Авторы Адель Романенкова