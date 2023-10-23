Эти 6 растений ни в коем случае нельзя держать дома владельцам кошек

Несмотря на то что киски — закоренелые мясоеды, они любят пожевать молодую травку, а если таковой нет, то с удовольствием полакомятся вашими комнатными растениями. Цветы могут вызывать локальное воспаление кожи, пасти, желудка, а некоторые — оказывать негативный эффект на внутренние органы кошек: почки или сердце. Не стоит относиться халатно к тому, что пушистика вырвало после поглощения ваших растений, — как правило, он не чистит желудок, как многие думают, кот отравился! Рассказываем, с какими друзьями в горшочках придётся попрощаться, если жизнь усатого вам дорога.

1. Азалия

Азалия — комнатное растение, опасное для кошек, рекомендуем его не держать в доме или ставить туда, куда животное не дотянется. Фото © Shutterstock

Любимая многими азалия, та самая, которая продаётся во многих супермаркетах, с красивыми разноцветными цветочками. Она очень опасна для кошек: при попадании внутрь может вызывать судороги, припадки, слюнотечение, почечную и сердечную недостаточность. Ни в коем случае не приносите в дом это растение. Пожалейте пушистого!

2. Лилия

Лилия и ещё 5 растений, которые могут сильно отравить вашего усатика. Фото © Freepik

Лилии очень опасны для кошек, они вызывают почечную недостаточность, поскольку являются крайне токсичными. Это, и правда, красивые цветы, которыми часто украшают помещения. При этом растения источают очень сильный аромат, который может навредить не только животным, но и людям. Запах лилий может вызвать головную боль, головокружение и даже обморок.

3. Герань

Герань ядовита не только для кошек, но и для собак. Причиной тому — токсичные компоненты, такие как линалоол и гераниол. Фото © Shutterstock

Этот цветок обитает почти на каждом подоконнике в нашей стране, однако мало кто знает, что герань ядовита для хвостатых. Она содержит токсичные вещества — гераниол и линалоол. Растение опасно для кошек целиком, но листья — в большей степени. Если пушистик съест герань, у него могут возникнуть аллергический дерматит, рвота, страшная диарея, апатия и снижение аппетита.

4. Фикус

Ядовитые растения для домашних питомцев: 6 цветов, от которых нужно избавиться. Фото © Shutterstock

Фикус для кошек также представляет опасность. Различные виды этого цветка могут стать причиной ожогов, а проглатывание сока или частей растения спровоцирует хроническую болезнь почек и воспаление в месте соприкосновения, например, в ротовой полости или на коже.

5. Монстера

Монстера — нынче модное растение, но не безвредное. Если в вашем доме живёт питомец, выберите менее токсичный цветок для интерьера. Фото © Freepik

Листья монстеры при употреблении в пищу вызовут болезненное жжение рта и горла у питомцев, а затем могут выскочить волдыри. Дело в том, что у монстеры есть тонкие игольчатые образования, которые, попадая на слизистые, вызывают раздражение полости рта, отёк языка и пасти, обильное слюнотечение, рвоту и затруднённое глотание.

6. Драцена

6 запрещённых растений, которые нельзя держать в доме, где живёт кошка. Фото © Freepik / rawpixel-com