10 жутких кадров с фотоловушек, по которым можно снимать фильмы ужасов
Эти камеры реагируют на движение: если в объектив попадает нечто, они делают снимок. Чаще всего их используют, чтобы сфотографировать диких животных. Но иногда помимо зверей и птиц попадается и кое-что ещё.
От гигантского орлана до викторианских призраков: что видит объектив фотоловушки, пока людям нет до неё дела. От некоторых примеров волосы встают дыбом.
1. Как понять, что белоголовый орлан просто огромный? Запечатлеть его рядом с волком
Фото © Reddit / Enzo_Gorlahh_mi
2. Такие снимки отбивают всякое желание выходить на улицу
Фото © Reddit / Venus-Veneris
3. На камеру попали "существа", похожие на ночных пришельцев из Фресно — предполагаемых инопланетян, которых впервые видели в Калифорнии
Фото © Reddit / rocketman_28
4. Пугающая фигура начинает выглядеть ещё страшнее, если предположить, что она позирует
Фото © Reddit / Outrageous-Sector-67
5. А это похоже на грустного скелета
Фото © Reddit / Life-Hacking
6. Как насчёт совы, которая едет по лесу верхом на кабане в туфлях со шпильками
Фото © Reddit / hunter_williams_
7. Призрак из викторианской эпохи в Оклахоме
Фото © Reddit / barl31
8. Люди-деревья
Фото © Reddit / adrn916
9. Бигфут, ты?
Фото © Reddit / Tempoffroad
10. Камера засняла нечто жуткое над тем местом, где захоронен прах прежнего владельца этой земли
Фото © Reddit / native_meraki
Но не вся мистика бывает жуткой и пугающей. Например, Лайф рассказывал, что есть и любовная магия, с помощью которой возможно привязать к себе мужчину. А ещё есть проверенные приметы, по которым легко поймёте, как часто о вас думает другой человек.
Reddit / hunter_williams_