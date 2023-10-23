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23 октября, 15:00

10 жутких кадров с фотоловушек, по которым можно снимать фильмы ужасов

Эти камеры реагируют на движение: если в объектив попадает нечто, они делают снимок. Чаще всего их используют, чтобы сфотографировать диких животных. Но иногда помимо зверей и птиц попадается и кое-что ещё.

От гигантского орлана до викторианских призраков: что видит объектив фотоловушки, пока людям нет до неё дела. От некоторых примеров волосы встают дыбом.

1. Как понять, что белоголовый орлан просто огромный? Запечатлеть его рядом с волком

Фото © Reddit / Enzo_Gorlahh_mi

Фото © Reddit / Enzo_Gorlahh_mi

2. Такие снимки отбивают всякое желание выходить на улицу

Фото © Reddit / Venus-Veneris

Фото © Reddit / Venus-Veneris

3. На камеру попали "существа", похожие на ночных пришельцев из Фресно — предполагаемых инопланетян, которых впервые видели в Калифорнии

Фото © Reddit / rocketman_28

Фото © Reddit / rocketman_28

4. Пугающая фигура начинает выглядеть ещё страшнее, если предположить, что она позирует

Фото © Reddit / Outrageous-Sector-67

Фото © Reddit / Outrageous-Sector-67

5. А это похоже на грустного скелета

Фото © Reddit / Life-Hacking

Фото © Reddit / Life-Hacking

6. Как насчёт совы, которая едет по лесу верхом на кабане в туфлях со шпильками

Фото © Reddit / hunter_williams_

Фото © Reddit / hunter_williams_

7. Призрак из викторианской эпохи в Оклахоме

Фото © Reddit / barl31

Фото © Reddit / barl31

8. Люди-деревья

Фото © Reddit / adrn916

Фото © Reddit / adrn916

9. Бигфут, ты?

Фото © Reddit / Tempoffroad

Фото © Reddit / Tempoffroad

10. Камера засняла нечто жуткое над тем местом, где захоронен прах прежнего владельца этой земли

Фото © Reddit / native_meraki

Фото © Reddit / native_meraki

Но не вся мистика бывает жуткой и пугающей. Например, Лайф рассказывал, что есть и любовная магия, с помощью которой возможно привязать к себе мужчину. А ещё есть проверенные приметы, по которым легко поймёте, как часто о вас думает другой человек.

"Поднимите мне веки": 3 простых теста помогут узнать, грозит ли вам Альцгеймер

"Поднимите мне веки": 3 простых теста помогут узнать, грозит ли вам Альцгеймер

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Reddit / hunter_williams_

Семен Хафизов
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