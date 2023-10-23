10 жутких кадров с фотоловушек, по которым можно снимать фильмы ужасов

От гигантского орлана до викторианских призраков: что видит объектив фотоловушки, пока людям нет до неё дела. От некоторых примеров волосы встают дыбом.

1. Как понять, что белоголовый орлан просто огромный? Запечатлеть его рядом с волком

Фото © Reddit / Enzo_Gorlahh_mi

2. Такие снимки отбивают всякое желание выходить на улицу

Фото © Reddit / Venus-Veneris

3. На камеру попали "существа", похожие на ночных пришельцев из Фресно — предполагаемых инопланетян, которых впервые видели в Калифорнии

Фото © Reddit / rocketman_28

4. Пугающая фигура начинает выглядеть ещё страшнее, если предположить, что она позирует

Фото © Reddit / Outrageous-Sector-67

5. А это похоже на грустного скелета

Фото © Reddit / Life-Hacking

6. Как насчёт совы, которая едет по лесу верхом на кабане в туфлях со шпильками

Фото © Reddit / hunter_williams_

7. Призрак из викторианской эпохи в Оклахоме

Фото © Reddit / barl31

8. Люди-деревья

Фото © Reddit / adrn916

9. Бигфут, ты?

Фото © Reddit / Tempoffroad

10. Камера засняла нечто жуткое над тем местом, где захоронен прах прежнего владельца этой земли