"Поднимите мне веки": 3 простых теста помогут узнать, грозит ли вам Альцгеймер
При деменции ухудшаются мышление, речь и память — вплоть до полной деградации личности. От тяжёлой болезни не застрахован никто, даже Брюс Уиллис. Но можно кое-что предпринять заранее.
По данным Всемирной организации здравоохранения, приобретённым слабоумием страдают 55 миллионов человек по всему миру. К 2050 году это число вырастет до 130 миллионов.
Главная причина — болезнь Альцгеймера, на которую приходится до 70% случаев. Лечить её очень сложно, поэтому важно вовремя заметить симптомы. Но лучше заранее узнать, каковы риски. И есть три простых теста, которые помогут это сделать.
1. Проверьте гены
Модель фрагмента белка апоЕ ɛ4, который стоит у себя поискать. Изображение © Wikimedia Commons / Ajpolino
У каждого человека есть ген апоЕ. Он бывает трёх типов: ɛ2, ɛ3 и ɛ4. Последний связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Чтобы его обнаружить, достаточно сдать генетический тест.
Положительный результат стоит воспринимать не как приговор, а как руководство к действию. Ген апоЕ ɛ4 снижает отток холестерина из крови, поэтому важно контролировать поступление в организм жиров. Потребление алкоголя тоже нужно ограничить.
2. Проверьте гормоны
Если щитовидная железа не справляется сама, назначают тироксин в таблетках. Фото © Freepik
Дисбаланс гормонов — ещё один фактор риска. В первую очередь стоит проверить щитовидную железу. Переизбыток кортизола и эстрогенов тоже усугубляет ситуацию, как и лишний сахар в крови. Чтобы убедиться, в норме ли гормональный профиль, стоит сдать анализы.
3. Проверьте уровень меди в крови
Желтовато-зелёная или коричневая пигментация на периферии радужки — верный признак критической концентрации меди в организме. Фото © Wikimedia Commons / Sydney S. Gellis and Murray Feingold — Atlas of mental retardation syndromes; visual diagnosis of facies and physical findings
Самый неочевидный маркер, но от этого не менее важный. У людей с СДВГ, аутизмом и другими расстройствами психики часто находят высокую концентрацию меди в крови. Болезнь Альцгеймера не исключение. Такой анализ вам вряд ли назначат просто так, поэтому лучше не ждать направления от врача.