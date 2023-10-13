"Поднимите мне веки": 3 простых теста помогут узнать, грозит ли вам Альцгеймер

По данным Всемирной организации здравоохранения, приобретённым слабоумием страдают 55 миллионов человек по всему миру. К 2050 году это число вырастет до 130 миллионов.

Главная причина — болезнь Альцгеймера, на которую приходится до 70% случаев. Лечить её очень сложно, поэтому важно вовремя заметить симптомы. Но лучше заранее узнать, каковы риски. И есть три простых теста, которые помогут это сделать.

1. Проверьте гены

Модель фрагмента белка апоЕ ɛ4, который стоит у себя поискать. Изображение © Wikimedia Commons / Ajpolino

У каждого человека есть ген апоЕ. Он бывает трёх типов: ɛ2, ɛ3 и ɛ4. Последний связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Чтобы его обнаружить, достаточно сдать генетический тест.

Положительный результат стоит воспринимать не как приговор, а как руководство к действию. Ген апоЕ ɛ4 снижает отток холестерина из крови, поэтому важно контролировать поступление в организм жиров. Потребление алкоголя тоже нужно ограничить.

2. Проверьте гормоны

Если щитовидная железа не справляется сама, назначают тироксин в таблетках. Фото © Freepik

Дисбаланс гормонов — ещё один фактор риска. В первую очередь стоит проверить щитовидную железу. Переизбыток кортизола и эстрогенов тоже усугубляет ситуацию, как и лишний сахар в крови. Чтобы убедиться, в норме ли гормональный профиль, стоит сдать анализы.

3. Проверьте уровень меди в крови

Желтовато-зелёная или коричневая пигментация на периферии радужки — верный признак критической концентрации меди в организме. Фото © Wikimedia Commons / Sydney S. Gellis and Murray Feingold — Atlas of mental retardation syndromes; visual diagnosis of facies and physical findings