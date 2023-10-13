Россиян предупредили, что домашние соленья могут "уничтожить" нервную систему

Домашние соленья могут навредить нервной системе человека, если в них завелись ботулинические микробы. Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала Лайфу, как обезопасить себя от заражения.

"Употребление некачественно приготовленных солений может стать причиной заражения опасным заболеванием — ботулизмом, — которое возникает при употреблении продуктов, заражённых ботулиническими микробами", — пояснила она.

Это заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу. Ботулинические микробы развиваются в почве, оттуда они попадают на овощи, а затем оказываются в банке с соленьями, отметила эксперт. Микробы не боятся термической обработки и погибают только при температуре от +120 градусов. Также они быстро размножаются в безвоздушной среде, а это и есть та самая герметичная банка с квашеной капустой или солёными огурцами.

"Помните, что при наличии в домашних соленьях ботулинических микробов их внешний вид, вкус и запах может не измениться. Поэтому определить опасность просто на глаз невозможно", — предупредила Ершова.

По её словам, чтобы избежать ботулизма, нужно отбирать для заготовок овощи без внешних повреждений и гнили (даже если это мелкие пятна), затем тщательно промывать продукты перед консервацией и строго следовать технологии приготовления.

"Соблюдать пропорции консервантов (соль, сахар, уксус и т.д.). Тщательно промывать и стерилизовать тару, а затем банки с консервацией. Хранить соленья при температуре, не превышающей +3 градуса — в погребе или холодильнике. Перед употреблением удостовериться, что крышка не вздулась, а брожения в банке нет", — резюмировала собеседница Лайфа.