Назван популярный овощ, который защищает от болезней сердца и улучшает пищеварение
Диетолог Гридина: Цветная капуста защищает от сердечно-сосудистых заболеваний
Цветная капуста способна улучшить пищеварение и защитить организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
По словам специалиста, цветная капуста богата пектиновыми веществами, яблочной и лимонной кислотой. Эти компоненты положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, нормализации пищеварения способствует и клетчатка, которая в большом количестве содержится в данном овоще. Вместе с тем, отметила собеседница Лайфа, цветная капуста хорошо усваивается, поэтому подходит для питания детей.
"Также цветная капуста положительно влияет на работу иммунитета. Помимо этого цветная капуста работает как противовоспалительный продукт, защищает от развития заболеваний сердечно-сосудистой системы", — добавила Гридина.
Несмотря на всю пользу цветной капусты, её всё же не стоит употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, к примеру при язвенных заболеваниях, а также при наличии воспалительных заболеваний ЖКТ и при синдроме раздражённого кишечника. В противном случае, по словам диетолога, овощ может спровоцировать усиление нежелательных симптомов. Кроме того, из-за содержания пуринов цветная капуста противопоказана тем, у кого есть мочекаменная болезнь и подагра.
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