Назван популярный овощ, который защищает от болезней сердца и улучшает пищеварение

Цветная капуста способна улучшить пищеварение и защитить организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

По словам специалиста, цветная капуста богата пектиновыми веществами, яблочной и лимонной кислотой. Эти компоненты положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, нормализации пищеварения способствует и клетчатка, которая в большом количестве содержится в данном овоще. Вместе с тем, отметила собеседница Лайфа, цветная капуста хорошо усваивается, поэтому подходит для питания детей.

"Также цветная капуста положительно влияет на работу иммунитета. Помимо этого цветная капуста работает как противовоспалительный продукт, защищает от развития заболеваний сердечно-сосудистой системы", — добавила Гридина.