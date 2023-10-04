Нутрициолог рассказала, как похудеть на баклажанах и кому об этом овоще лучше забыть

Баклажан — полезный и низкокалорийный овощ, в 100 граммах всего 24 ккал. Благодаря таким свойствам и появилась баклажановая диета. Главная её идея — это замена блюд с более высоким содержанием калорий на блюда, в которых баклажаны являются основным ингредиентом. Употреблять овощ можно в виде салатов или запекать, добавлять в супы, тушить, делать запеканки. Кому подойдёт такая диета, а кому от неё стоит держаться подальше, Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Баклажаны содержат клетчатку, которая помогает усилить чувство сытости и контролировать аппетит, а также витамины группы В, витамин К, медь, марганец, калий, железо, фосфор и магний. А антиоксиданты антоцианы помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Кстати, именно антоцианы придают овощу тёмно-фиолетовый цвет. Однако Гусакова предупреждает, что баклажаны не являются магическим решением для похудения. Чтобы достичь снижения веса, рекомендуется следить за балансом калорийности и общей структурой рациона.

"Баклажановая диета подразумевает употребление этого овоща три и более раз в сутки, что может повлиять на баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Дефицит белка — первое, на что стоит обратить внимание при похудении. При дефиците белка организм начинает расщеплять собственные мышцы", — отметила нутрициолог.

Кроме того, любые моно-диеты могут привести к недостатку важных витаминов, минералов и питательных веществ, что негативно скажется на общем состоянии здоровья. Некоторым людям и вовсе стоит избегать баклажанов. Их, как и другие паслёновые, не стоит употреблять при псориазе, почечной недостаточности, подагре, артрите.

"Баклажаны содержат вещество оксалат, которое может усиливать образование камней в желчном пузыре, поэтому не рекомендуется их употребление при желчекаменной болезни. Баклажаны могут воздействовать на функцию щитовидной железы. Людям с гипо- или гипертиреозом такая диета противопоказана", — отметила эксперт.

Этот овощ также не стоит миксовать с препаратами для снижения кровяного давления.