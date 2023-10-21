Названы 3 самых успешных знака зодиака, которые обречены стать топ-менеджерами

Руководящие посты в своих компаниях одинаково часто занимают представители далеко не всех знаков зодиака. Лучше всего добираться до высоких должностей удаётся Близнецам (11,5%), Львам (11,1%) и Овнам (10,9%), тогда как Рыбам (6,8%), Скорпионам (6,6%) и Стрельцам (6,4%), напротив, гораздо реже получается дорасти до директоров. Об этом свидетельствуют результаты исследования деловой социальной сети TenChat, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Эксперты проанализировали данные почти трёх миллионов профилей и пришли к занятным выводам. Если не учитывать компании, чья годовая выручка не превышает 800 миллионов рублей, рейтинг самых успешных знаков зодиака становится почти зеркальным. Возглавляют его Водолеи (16%), на второе место с последнего поднимаются Стрельцы (15%), а замыкают тройку лидеров Тельцы (13%). На обратном конце списка Раки (9,2%), Рыбы (8,2%) и невезучие Скорпионы (7,5%).

Также в рамках исследования были выделены 12 самых популярных профессий, которым отдают предпочтение обладатели тех или иных знаков зодиака. Например, психологами и таргетологами чаще всего становятся Раки, а фотографами, SMM-специалистами, маркетологами и бухгалтерами — Близнецы. Овны предпочитают быть юристами или дизайнерами, Рыбы — инженерами, а Водолеи — менеджерами. Оставшиеся HR и PR между собой поделили Львы и Тельцы.