Этим родителям не нужно тратиться на детский сад, ведь у них дома есть пушистые няни — 10 милых фото
Многие пары боятся заводить детей, если у них в доме имеется питомец. Не беспричинно! Однако есть примеры, когда семьи рисковали и ничуть не пожалели: мохнатые брали на себя роли нянек на подхвате. Вот 10 очаровательных фотопримеров.
"Сын полюбил кошку с самого своего рождения. Она терпит эту любовь так, как я никогда не считала возможным", — Queen_trash_mouth.
Фото © Reddit / Queen_trash_mouth
"Режим "нянь-питбуль" активирован", — пользователь Reddit.
"То, за что я очень благодарна. Она любит свою собаку-няню!" — littlemissy13.
Фото © Reddit / littlemissy13
"Когда ты и питомец, и нянька", — Lt_Lambchops.
Фото © Reddit / Lt_Lambchops
"Нет лучшей собаки-няни, чем староанглийская овчарка", — mbaronny.
Фото © Reddit / mbaronny
"Моему сыну сегодня три дня, вчера приехали домой. Наш пёс Зуко присматривал за ним с самого начала — с тех пор никогда не выпускает из виду", — bytesniper.
Фото © Reddit / bytesniper
"Сынок и его лучший друг", — muswaj.
Фото © Reddit / muswaj
"Дочь моего брата и её новый щенок уже лучшие друзья, у них даже костюмчики одинаковые!" — thewifeandkids.
Фото © Reddit / thewifeandkids
"Разница в девять лет. Сезам присматривает за малышкой Элизой. А теперь уже Элиза заботится о старом Сезаме", — jasonm71.
Фото © Reddit / jasonm71
"Пёсонянька", — пользователь Reddit.
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