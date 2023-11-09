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9 ноября, 05:00

Этим родителям не нужно тратиться на детский сад, ведь у них дома есть пушистые няни — 10 милых фото

Многие пары боятся заводить детей, если у них в доме имеется питомец. Не беспричинно! Однако есть примеры, когда семьи рисковали и ничуть не пожалели: мохнатые брали на себя роли нянек на подхвате. Вот 10 очаровательных фотопримеров.

"Сын полюбил кошку с самого своего рождения. Она терпит эту любовь так, как я никогда не считала возможным", — Queen_trash_mouth.

Фото © Reddit / Queen_trash_mouth

Фото © Reddit / Queen_trash_mouth

"Режим "нянь-питбуль" активирован", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"То, за что я очень благодарна. Она любит свою собаку-няню!" littlemissy13.

Фото © Reddit / littlemissy13

Фото © Reddit / littlemissy13

"Когда ты и питомец, и нянька", — Lt_Lambchops.

Фото © Reddit / Lt_Lambchops

Фото © Reddit / Lt_Lambchops

"Нет лучшей собаки-няни, чем староанглийская овчарка", — mbaronny.

Фото © Reddit / mbaronny

Фото © Reddit / mbaronny

"Моему сыну сегодня три дня, вчера приехали домой. Наш пёс Зуко присматривал за ним с самого начала — с тех пор никогда не выпускает из виду", — bytesniper.

Фото © Reddit / bytesniper

Фото © Reddit / bytesniper

"Сынок и его лучший друг", — muswaj.

Фото © Reddit / muswaj

Фото © Reddit / muswaj

"Дочь моего брата и её новый щенок уже лучшие друзья, у них даже костюмчики одинаковые!" thewifeandkids.

Фото © Reddit / thewifeandkids

Фото © Reddit / thewifeandkids

"Разница в девять лет. Сезам присматривает за малышкой Элизой. А теперь уже Элиза заботится о старом Сезаме", — jasonm71.

Фото © Reddit / jasonm71

Фото © Reddit / jasonm71

"Пёсонянька", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

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Reddit / Queen_trash_mouth, © Пользователь Reddit

Сергей Трофимов
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