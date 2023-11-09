Этим родителям не нужно тратиться на детский сад, ведь у них дома есть пушистые няни — 10 милых фото

"Сын полюбил кошку с самого своего рождения. Она терпит эту любовь так, как я никогда не считала возможным", — Queen_trash_mouth.

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"То, за что я очень благодарна. Она любит свою собаку-няню!" — littlemissy13.

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"Когда ты и питомец, и нянька", — Lt_Lambchops.

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"Нет лучшей собаки-няни, чем староанглийская овчарка", — mbaronny.

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"Моему сыну сегодня три дня, вчера приехали домой. Наш пёс Зуко присматривал за ним с самого начала — с тех пор никогда не выпускает из виду", — bytesniper.

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"Сынок и его лучший друг", — muswaj.

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"Дочь моего брата и её новый щенок уже лучшие друзья, у них даже костюмчики одинаковые!" — thewifeandkids.

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"Разница в девять лет. Сезам присматривает за малышкой Элизой. А теперь уже Элиза заботится о старом Сезаме", — jasonm71.

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