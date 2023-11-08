7 неочевидных признаков того, что вам изменяют — проверьте свою половинку
Партнёр может быть крайне осторожным, но эти маленькие детали выдадут его с потрохами. Если всю голову сломали, сомневаясь, изменяет или нет, проведите небольшое расследование по нашей шпаргалке.
Запах чужих духов, следы от помады на рубашке и подозрительные чеки — это скорее банальная сцена в дешёвом кино, нежели реальность. В наш век современных технологий уличить любимого в неверности одновременно просто и затруднительно. С одной стороны, гаджет может спалить изменника, особенно если у пары единые аккаунты в различных сервисах. С другой — пароль на телефоне, режим исчезающих сообщений в мессенджере и прочее тщательно прикрывают своего хозяина. Но походы налево всё-таки можно вычислить, пусть и по косвенным признакам.
1. Партнёр стал реже отвечать и пропадать на неопределённое время
Если вторая половинка стала реже вам отвечать на эсэмэс и звонки — это один из тревожных звоночков, указывающих на измену. Фото © Shutterstock
Если раньше он объявлялся в течение 15 минут, то теперь вы ждёте ответа по несколько часов. Конечно, человек может быть занят, но если это происходит регулярно и раньше ему это было несвойственно, то это может быть признаком измены.
Помимо этого, обращайте внимание на фоновый шум и его соответствие контексту. Например, он говорит, что в баре с друзьями, а на фоне — глухая тишина. Или утверждает, что он сейчас на работе, но вы слышите звуки проезжающего мимо транспорта.
2. Изменение поведения в сексе
Это чаще встречается, когда изменяет мужчина. Появление любовницы определённо влияет на секс. Бывает, что мужчина так увлечён другой женщиной, что полностью теряет желание заниматься любовью с законной супругой. Иногда, напротив, под влиянием чувства вины или возросшей уверенности в себе муж будет необычайно сексуально активен. Стоит обратить внимание и на то, как именно ведёт себя любимый во время полового акта — использует ли новые и необычные позы, ласки или аксессуары. Если да, то вполне возможно, что этот опыт он перенял у другой мадам.
3. Новые привычки и предпочтения
Если партнёр внезапно стал веганом или блогером, а вместо пива по пятницам у него настольные игры — рекомендуем приглядеться к его поведению повнимательнее. Фото © Freepik
Кажется, что вы знаете своего партнёра вдоль и поперёк, поэтому точно заметите, если его привычки и вкусы изменятся: начал смотреть фильмы, которые его никогда не интересовали, а в разговорах на привычные вам темы высказывает новые мнения. Это может указывать на то, что на горизонте появился кто-то интересный для вашей второй половинки. Именно там человек, скорее всего, перенял взгляды и привычки. Возможно, таким образом он хочет приобрести общие интересы с объектом воздыхания.
4. Партнёр обвиняет в измене вас
Очень эффективная тактика: партнёр посылает вам невербальный сигнал о том, что он считает измену чем-то плохим. Помимо этого, даёт понять, что вы нужны ему, ведь в противном случае ему было бы всё равно. В психологии это называется умным термином "перенос". Такое происходит бессознательно и совершенно искренне. Ведь если ему удалось скрыть измену, значит, и вы тоже так можете.
5. Во время ссоры всё чаще говорит: "Тогда давай разойдёмся"
Если раньше ваши ссоры заканчивались мирным и спокойным разговором, после которого все недопонимания разрешались, то теперь часто стали звучать фразы: "Давай расстанемся, раз я такой плохой" или "Если что-то не нравится, можешь собирать вещи". Это тоже тревожный звоночек. Человек может попытаться переложить на вас свою ответственность за выбор и последующее расставание, ведь он только предложил.
6. Внезапно повышенное внимание к собственной внешности
Смена имиджа может указывать на желание человека произвести на кого-то впечатление. Фото © Freepik / drobotdean
Обычно в стабильных отношениях половинки "расслабляются", причём как женщины, так и мужчины, и перестают стараться постоянно выглядеть с иголочки. Приглядитесь! Если ваш партнёр вдруг без видимых причин начал снова чисто бриться и причёсываться каждое утро — это оно.
7. Вас предупреждает собственное тело
У вас внезапно началась молочница или инфекция мочевыводящих путей? Или возникли проблемы с эрекцией, если вы мужчина? Это может говорить о том, что вы заразились инфекцией, которую принёс ваш партнёр со стороны.
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