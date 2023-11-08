"Устали от сказочников": Сексолог объяснила, почему 57-летний Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года

Образ интеллигентов всё больше прельщает девушек в последнее время. Брутальных, небритых мужчин в семейных трусах сменили милые парни в рубашках, застёгнутых до последней пуговицы. Так сексолог Александра Миллер прокомментировала новость о том, что самым сексуальным мужчиной 2023 года избран 57-летний актёр Патрик Демпси. Эксперт объяснила Лайфу, почему именно такой образ теперь выбирают женщины.

"Возможно, в силу повсеместных тренингов по отношениям женщины всё же поняли, что брутальный, дерзкий мачо не для семьи и не для отношений и, скорее всего, на своём "харлее" он будет заезжать не только к одной подружке, а как минимум к двум, смотря на скольких здоровья хватит", — говорит Миллер.

Образ же интеллигентного парня, как тот же Демпси, располагает к "спокойной гавани" и стабильной психике, и у дам подсознательно включается проекция на будущее: какая гармоничная с ним будет семья, что именно такой генофонд идеально подойдёт для продолжения рода. Сексолог считает, что Патрик Демпси производит впечатление сдержанного, уверенного в себе мужчины.

"О таком можно сказать: мало говорит, много делает. А что ещё нужно для того, чтобы стать мужчиной мечты, когда все так устали от сказочников?" — добавила собеседница Лайфа.

Она также подчеркнула, что интроверты более привлекательны для женщин и подсознательно считываются как стабильные и надёжные, чего не скажешь о ветреных экстравертах, которые "и стихи расскажут, и сказку о том, как вы будете жить долго и счастливо, а потом уйдут в закат и сменят номер телефона".