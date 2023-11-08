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8 ноября, 06:43
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Назван самый сексуальный мужчина мира в 2023 году. Ему 57 лет

Журнал People назвал 57-летнего Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной мира

<p>Актёр Патрик Дэмпси. Обложка © TASS / AP / Vianney Le Caer</p>

Актёр Патрик Дэмпси. Обложка © TASS / AP / Vianney Le Caer

Журнал People, который ежегодно выбирает самого сексуального мужчину в мире, в 2023 году наделил почётным титулом 57-летнего актёра Патрика Демпси.

"Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание", — сказал Демпси журналу.

Патрик Демпси — американский актёр и автогонщик, наиболее известен благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти". Среди наиболее известных его киноработ — ленты "Стильная штучка", "Зачарованная", "Друг невесты", "Бриджит Джонс – 3", "Трансформеры-3: Тёмная сторона Луны".

Что российские звёзды думают о "самом сексуальном мужчине" 2021 года

Что российские звёзды думают о "самом сексуальном мужчине" 2021 года

Напомним, что в прошлом году самым сексуальным стал "Капитан Америка" Крис Эванс, в позапрошлом — "Человек-муравей" Пол Радд.

Александра Вишнякова
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