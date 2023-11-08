Назван самый сексуальный мужчина мира в 2023 году. Ему 57 лет
Журнал People назвал 57-летнего Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной мира
Актёр Патрик Дэмпси. Обложка © TASS / AP / Vianney Le Caer
Журнал People, который ежегодно выбирает самого сексуального мужчину в мире, в 2023 году наделил почётным титулом 57-летнего актёра Патрика Демпси.
"Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание", — сказал Демпси журналу.
Патрик Демпси — американский актёр и автогонщик, наиболее известен благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти". Среди наиболее известных его киноработ — ленты "Стильная штучка", "Зачарованная", "Друг невесты", "Бриджит Джонс – 3", "Трансформеры-3: Тёмная сторона Луны".
Напомним, что в прошлом году самым сексуальным стал "Капитан Америка" Крис Эванс, в позапрошлом — "Человек-муравей" Пол Радд.