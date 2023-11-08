Назван самый сексуальный мужчина мира в 2023 году. Ему 57 лет

Журнал People, который ежегодно выбирает самого сексуального мужчину в мире, в 2023 году наделил почётным титулом 57-летнего актёра Патрика Демпси.

"Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание", — сказал Демпси журналу.