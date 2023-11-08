Россиянам объяснили, как вести себя на новом рабочем месте, чтобы жизнь не стала невыносимой

Сотрудникам, которые устроились на новое место, необходимо уважать коллег, проработавших в компании много лет, а также лучше не ставить личные интересы выше корпоративных. Психолог Марина Философ дала советы новичкам, как влиться в коллектив.

Во-первых, по её словам, негативное отношение к "старожилам" может "сделать жизнь невыносимой". При взаимном уважении, наоборот, неформальные лидеры смогут помочь новому сотруднику.

"Пойми, в какую компанию ты попал, какой твой руководитель или коллектив, если пришёл на руководящую должность, кто формальный и неформальный лидер. Теперь ты часть коллектива, рабочие задачи и интересы превыше индивидуальных. Пойми, на каком месте в иерархии организации ты находишься, понимай, каковы твои ответственности на этом месте. Веди себя и работай в соответствии со своим местом", — приводит слова психолога NEWS.ru.

Кроме того, новичкам не стоит ставить свои интересы выше корпоративных, советует эксперт. Философ рекомендует не юлить и не работать меньше, но и не перерабатывать, ожидая похвалы.