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31 октября, 06:00

10 на вид таких сумасшедших псов, кто своей мордой точно рассмешит вас до слёз

Жизнь с собаками всегда наполнена радостью. Иногда наши пушистые друзья проявляют такое безумие, что мы не можем удержаться от смеха. В этой статье мы собрали для вас 10 уморительных собак, которые своими выходками точно поднимут настроение.

"Reddit, познакомьтесь с Люциферой (сокращенно — Люси)", — Feather_Oars.

Фото © Reddit / Feather_Oars

Фото © Reddit / Feather_Oars

"Я посвящаю этот пост своей собаке ВАЛЛ-И, которая имеет склонность улыбаться на камеру", — Skullkiddtheslav69.

Фото © Reddit / Skullkiddtheslav69

Фото © Reddit / Skullkiddtheslav69

"Я хочу быть этой собакой", — rebu18.

Фото © Reddit / rebu18

Фото © Reddit / rebu18

"Никогда не знаешь, какую странную штуку отчебучит эта особа сегодня", WhiterThanRice.

Фото © Reddit / WhiterThanRice

Фото © Reddit / WhiterThanRice

"А я продолжаю задаваться вопросом, что не так с моей собакой..." Infamous_Bear_9073.

Фото © Reddit / Infamous_Bear_9073

Фото © Reddit / Infamous_Bear_9073

"Я просто спросила, не проголодался ли он", — opalbeadembroidery.

Фото © Reddit / opalbeadembroidery

Фото © Reddit / opalbeadembroidery

"Сегодня ветеринар прислал это фото после осмотра моего пёселя", — CaptainCallahan.

Фото © Reddit / CaptainCallahan

Фото © Reddit / CaptainCallahan

"Пёс моего друга нежно кусает за колено, когда он рад тебя видеть", — heneedsomemilk101.

Фото © Reddit / heneedsomemilk101

Фото © Reddit / heneedsomemilk101

"Моя собака — тролль", — TrackByPopularDemand.

Фото © Reddit / TrackByPopularDemand

Фото © Reddit / TrackByPopularDemand

"Уинстон любит позировать для фотографий!" dieselstainedpanties.

Фото © Reddit / dieselstainedpanties

Фото © Reddit / dieselstainedpanties

10 удивительных вещей, сделанных из дерева, хотя все думали, что это невозможно

10 удивительных вещей, сделанных из дерева, хотя все думали, что это невозможно

Обложка ©

Reddit / Infamous_Bear_9073 , TrackByPopularDemand

Сергей Трофимов
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