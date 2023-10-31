10 на вид таких сумасшедших псов, кто своей мордой точно рассмешит вас до слёз
Жизнь с собаками всегда наполнена радостью. Иногда наши пушистые друзья проявляют такое безумие, что мы не можем удержаться от смеха. В этой статье мы собрали для вас 10 уморительных собак, которые своими выходками точно поднимут настроение.
"Reddit, познакомьтесь с Люциферой (сокращенно — Люси)", — Feather_Oars.
Фото © Reddit / Feather_Oars
"Я посвящаю этот пост своей собаке ВАЛЛ-И, которая имеет склонность улыбаться на камеру", — Skullkiddtheslav69.
Фото © Reddit / Skullkiddtheslav69
"Я хочу быть этой собакой", — rebu18.
Фото © Reddit / rebu18
"Никогда не знаешь, какую странную штуку отчебучит эта особа сегодня", — WhiterThanRice.
Фото © Reddit / WhiterThanRice
"А я продолжаю задаваться вопросом, что не так с моей собакой..." — Infamous_Bear_9073.
Фото © Reddit / Infamous_Bear_9073
"Я просто спросила, не проголодался ли он", — opalbeadembroidery.
Фото © Reddit / opalbeadembroidery
"Сегодня ветеринар прислал это фото после осмотра моего пёселя", — CaptainCallahan.
Фото © Reddit / CaptainCallahan
"Пёс моего друга нежно кусает за колено, когда он рад тебя видеть", — heneedsomemilk101.
Фото © Reddit / heneedsomemilk101
"Моя собака — тролль", — TrackByPopularDemand.
Фото © Reddit / TrackByPopularDemand
"Уинстон любит позировать для фотографий!" — dieselstainedpanties.
Фото © Reddit / dieselstainedpanties
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Infamous_Bear_9073 , TrackByPopularDemand