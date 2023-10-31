Риски вырастают в разы: Найдено объяснение "проклятия 50-летних", сгубившего Мэттью Перри

Американский актёр Мэттью Перри мог скончаться из-за пренебрежения возрастными особенностями организма. Звезда сериала "Друзья" не учёл, что в 54 года здоровья может оказаться недостаточно для больших физических нагрузок. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Проклятие 50-летних. Так называют промежуток жизни от 45 до 50 лет, когда мужчина считает, что может выполнять такой же объём нагрузок, как в молодости. Но резервы организма уменьшаются, пусть и с арифметической, но прогрессией, точнее — регрессией. Происходит накопление холестерина в сосудах, что вызывает нарушение кровотока", — пояснил хирург.

Врач подчеркнул, что занятия спортом являются большим стрессом даже для молодых организмов, а с увеличением возраста вероятность фатального исхода лишь растёт. Усугубляют ситуацию вредные привычки, добавил Умнов.