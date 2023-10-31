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31 октября, 05:00

Риски вырастают в разы: Найдено объяснение "проклятия 50-летних", сгубившего Мэттью Перри

Врач Умнов объяснил, почему 54-летний Мэттью Перри мог умереть от тренировок

Американский актёр Мэттью Перри мог скончаться из-за пренебрежения возрастными особенностями организма. Звезда сериала "Друзья" не учёл, что в 54 года здоровья может оказаться недостаточно для больших физических нагрузок. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

В трагической смерти Мэттью Перри усмотрели "проклятие 50-летних"

В трагической смерти Мэттью Перри усмотрели "проклятие 50-летних"

"Проклятие 50-летних. Так называют промежуток жизни от 45 до 50 лет, когда мужчина считает, что может выполнять такой же объём нагрузок, как в молодости. Но резервы организма уменьшаются, пусть и с арифметической, но прогрессией, точнее — регрессией. Происходит накопление холестерина в сосудах, что вызывает нарушение кровотока", — пояснил хирург.

Врач подчеркнул, что занятия спортом являются большим стрессом даже для молодых организмов, а с увеличением возраста вероятность фатального исхода лишь растёт. Усугубляют ситуацию вредные привычки, добавил Умнов.

"Возможно развитие спазма сосудов, что может привести к некрозу стенок разных органов. А уж если человек курит, употребляет алкоголь и наркотики, то риски вырастают в разы", — констатировал наш собеседник.

Заметно постарел и поправился: Опубликованы последние фото Мэттью Перри перед смертью

Заметно постарел и поправился: Опубликованы последние фото Мэттью Перри перед смертью

Напомним, Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома 29 октября после утренней тренировки по пиклболу. Комментируя смерть бывшего коллеги, актёры "Друзей" выразили семье артиста свои соболезнования.

Обложка ©

Flickr / Iris Orellana

Ольга Годуненко
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