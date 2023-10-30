В трагической смерти Мэттью Перри усмотрели "проклятие 50-летних"

Звезда культового сериала "Друзья" — актёр Мэттью Перри, скончавшийся в собственном джакузи, мог переусердствовать со спортивными тренировками, которые вызвали остановку сердца. Об этом kp.ru сказал завкафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По его словам, мужчины должны аккуратно относиться к физнагрузкам в возрасте от 40 до 50 лет. Чтобы предотвратить инфаркт, следует заниматься в щадящем режиме, согласовав спортивный режим с лечащим врачом. Ачкасов отметил, что мужская смертность от проблем с сердцем в этом возрасте получила название "проклятие 50-летних".

Перри было всего 54, и он чрезмерно увлекался спортом в последние годы, напомнил Ачкасов. А до этого актёр боролся с разного рода зависимостями, что уже могло подорвать его здоровье, подчеркнул медик. Кроме того, мужчины старше 50 лет часто жалуются на скачки давления, высокие показатели холестерина и глюкозы в крови.

Чтобы не довести дело до инфаркта, Ачкасов посоветовал возрастным мужчинам обращать внимание на боль после тренировок, даже если она быстро проходит сама. Особенно опасно, если есть неприятные ощущения в животе, спине, руках, что может говорить о кардиологических проблемах.