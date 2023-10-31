Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности для авиации

Вулкану Ключевской (Ключевская сопка) в Камчатском крае присвоили "красный" код опасности для авиации из-за усиления его извержения, следует из сообщения Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Только сегодня на исполине произошло три выброса.

"Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5–9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код – "красный", — сообщили эксперты.

Так, выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря — эшелон, используемый самолётами, — возможен в любое время. Помимо свежих частиц, облако содержит в себе те, что поднялись в воздух при обрушениях в Апахончичском жёлобе, где на данный момент идёт лава. Из кратера, где виден рост шлакового конуса, она опустилась на высоту в 2,7 тысячи метров.

Из карты-схемы распространения пеплового облака следует, что скоро оно может достигнуть Алеутских островов Берингова моря. Также возможно небольшое оседание пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края.