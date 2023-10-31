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31 октября, 05:32

Ключевскому вулкану присвоили "красный" код опасности для авиации

<p>Обложка © Елена Верещака / ТАСС</p>

Обложка © Елена Верещака / ТАСС

Вулкану Ключевской (Ключевская сопка) в Камчатском крае присвоили "красный" код опасности для авиации из-за усиления его извержения, следует из сообщения Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Только сегодня на исполине произошло три выброса.

"Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5–9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана. Авиационный цветовой код – "красный", — сообщили эксперты.

Так, выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря — эшелон, используемый самолётами, — возможен в любое время. Помимо свежих частиц, облако содержит в себе те, что поднялись в воздух при обрушениях в Апахончичском жёлобе, где на данный момент идёт лава. Из кратера, где виден рост шлакового конуса, она опустилась на высоту в 2,7 тысячи метров.

Из карты-схемы распространения пеплового облака следует, что скоро оно может достигнуть Алеутских островов Берингова моря. Также возможно небольшое оседание пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края.

На Камчатке вулкан Ключевской снова выбросил пепел на высоту 10 километров

На Камчатке вулкан Ключевской снова выбросил пепел на высоту 10 километров

Напомним, очередное извержение Ключевской сопки началось 22 июня. Своими выбросами исполин изменил облик прилегающей тайги, превратив густой лес в выжженную и покрытую плотным слоем пепла пустыню. Лайф показывал, как выглядит природная катастрофа.

Матвей Константинов
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