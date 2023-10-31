На Камчатке вулкан Ключевской снова выбросил пепел на высоту 10 километров

Камчатский вулкан Ключевской во вторник утром выбросил столб пепла высотой десять километров, а через несколько часов повторил выброс. Об этом информировало краевое ГУ МЧС России.

"Утром 31 октября из вулкана Ключевской был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 метров при высоте самого исполина 4754 метра. Шлейф распространяется в южном направлении", — говорится в сообщении.

Выпадение небольшого количества вулканического пепла было отмечено в посёлке Лазо и селе Атласово Мильковского муниципального района. Жизнедеятельность населённых пунктов при этом не нарушена. Позже был зафиксирован ещё один выброс — на высоту до 8000 метров. Шлейф распространяется в южном направлении — в сторону Кроноцкого залива. Населённые пункты на пути отсутствуют. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Жителям и гостям Камчатки настоятельно рекомендовано воздержаться от посещения вулкана и ни в коем случае не совершать на него восхождений: поблизости может быть превышена предельно допустимая концентрация газа. Кроме того, свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, а присутствующие в воздухе сера и другие коррозийные элементы могут вызывать различные виды недомогания (аллергическую реакцию, респираторные заболевания и др.), отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования.