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28 октября, 10:00

10 удивительных вещей, сделанных из дерева, хотя все думали, что это невозможно

Скорее всего, вы даже не представляете, насколько дерево удивительный материал. Из него можно не только делать столы и строить дома — применений миллион, были бы только необходимые навыки. У этих удальцов они точно есть.

"В одном из нью-йоркских универмагов эскалатор сделан из дерева!" BudMasterMcSwagatron.

Фото © Reddit / BudMasterMcSwagatron

Фото © Reddit / BudMasterMcSwagatron

"Выстругал подушку из куска дерева", — Satchmocoltrane.

Фото © Reddit / Satchmocoltrane

Фото © Reddit / Satchmocoltrane

"Визитка из настоящего дерева!" Consistent_Math_8632.

Фото © Reddit / Consistent_Math_8632

Фото © Reddit / Consistent_Math_8632

"Как вам идея отремонтировать машину, используя доски?" HoleyBody.

Фото © Reddit / HoleyBody

Фото © Reddit / HoleyBody

"Деревянный конструктор!" CaravelClerihew.

Фото © Reddit / CaravelClerihew

Фото © Reddit / CaravelClerihew

"Галстук, который я носил во время свадьбы моего лучшего друга", — icecreamdude97.

Фото © Reddit / icecreamdude97

Фото © Reddit / icecreamdude97

"Деревянная цепь, которую выстругал мой дедушка", — bryeone.

Фото © Reddit / bryeone

Фото © Reddit / bryeone

"У моего препода в универе деревянные клавиатура и мышь", — TheOfficialNoire.

Фото © Reddit / TheOfficialNoire

Фото © Reddit / TheOfficialNoire

"Деревянный байк", — TheOfficialNoire.

Фото © Reddit / evitagen-armak

Фото © Reddit / evitagen-armak

"Бензопила, которая сделана полностью из дерева. Конечно, не рабочая, но тем не менее", — Corduroy_Troy.

Фото © Reddit / Corduroy_Troy

Фото © Reddit / Corduroy_Troy

10 фото сняли под таким странным углом, что сразу и не поймёшь, а что тут происходит

10 фото сняли под таким странным углом, что сразу и не поймёшь, а что тут происходит

Обложка ©

Reddit / BudMasterMcSwagatron, CaravelClerihew

Сергей Трофимов
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