10 удивительных вещей, сделанных из дерева, хотя все думали, что это невозможно

Скорее всего, вы даже не представляете, насколько дерево удивительный материал. Из него можно не только делать столы и строить дома — применений миллион, были бы только необходимые навыки. У этих удальцов они точно есть.