10 удивительных вещей, сделанных из дерева, хотя все думали, что это невозможно
Скорее всего, вы даже не представляете, насколько дерево удивительный материал. Из него можно не только делать столы и строить дома — применений миллион, были бы только необходимые навыки. У этих удальцов они точно есть.
"В одном из нью-йоркских универмагов эскалатор сделан из дерева!" — BudMasterMcSwagatron.
Фото © Reddit / BudMasterMcSwagatron
"Выстругал подушку из куска дерева", — Satchmocoltrane.
Фото © Reddit / Satchmocoltrane
"Визитка из настоящего дерева!" — Consistent_Math_8632.
Фото © Reddit / Consistent_Math_8632
"Как вам идея отремонтировать машину, используя доски?" — HoleyBody.
Фото © Reddit / HoleyBody
"Деревянный конструктор!" — CaravelClerihew.
Фото © Reddit / CaravelClerihew
"Галстук, который я носил во время свадьбы моего лучшего друга", — icecreamdude97.
Фото © Reddit / icecreamdude97
"Деревянная цепь, которую выстругал мой дедушка", — bryeone.
Фото © Reddit / bryeone
"У моего препода в универе деревянные клавиатура и мышь", — TheOfficialNoire.
Фото © Reddit / TheOfficialNoire
"Деревянный байк", — TheOfficialNoire.
Фото © Reddit / evitagen-armak
"Бензопила, которая сделана полностью из дерева. Конечно, не рабочая, но тем не менее", — Corduroy_Troy.
Фото © Reddit / Corduroy_Troy
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Reddit / BudMasterMcSwagatron, CaravelClerihew