Уехавший из России актёр Бурковский сдаёт квартиру в Москве и не собирается возвращаться на родину
SHOT: Уехавший в США актёр Бурковский сдал в аренду элитную квартиру в Москве
Андрей Бурковский. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aburkovskiy
Уехавший в США актёр Андрей Бурковский, известный по ролям в сериалах "Даёшь молодёжь", "Медиатор" и "Кухня", сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве. Об этом сообщает SHOT. Артист возвращаться на родину не планирует, но он прилетал из Штатов на заработки.
Бурковский с женой и двумя детьми улетел в Штаты после начала спецоперации на Украине. По данным телеграм-канала, примерно за год до отъезда семья взяла в ипотеку четырёхкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров в столичном районе Аэропорт. Стоимость таких апартаментов составляет 45 миллионов рублей. Однако после отъезда из России Бурковским стало невыгодно платить ипотеку, поэтому они сдали квартиру в аренду. Средний ежемесячный ценник за такую недвижимость — около 120 тысяч рублей. Кроме того, у актёра в Москве остался внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, стоимостью порядка 12 миллионов. Его актёр тоже брал в кредит, но долг уже выплатил.
Дом, в котором Бурковский сдаёт четырёхкомнатную квартиру. Фото © t.me / SHOT
Интересно отметить, что почти сразу после переезда актёр начал писать посты в Instagram* на английском языке. А на днях он записал из Нью-Йорка опровержение информации о том, что якобы вернулся в Россию. Тем не менее этим летом в Москве снимали третий сезон сериала "Медиатор" — и на съёмках был замечен Бурковский. К слову, бывшие поклонники актёра назад его, по всей видимости, не ждут и в комментариях пишут: "Спасибо, что уехали".
А ранее Лайф сообщал, что покинувшая Россию звезда сериала "Ольга" Яна Троянова в новом интервью наговорила на целый срок. Она сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". Теперь ей может грозить до пяти лет тюрьмы. К проверке скандальных высказываний актрисы уже подключились ФСБ и Росфинмониторинг, а в Госдуме потребовали внести Троянову в список иноагентов.
* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.