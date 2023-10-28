Уехавший из России актёр Бурковский сдаёт квартиру в Москве и не собирается возвращаться на родину

Уехавший в США актёр Андрей Бурковский, известный по ролям в сериалах "Даёшь молодёжь", "Медиатор" и "Кухня", сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве. Об этом сообщает SHOT. Артист возвращаться на родину не планирует, но он прилетал из Штатов на заработки.

Бурковский с женой и двумя детьми улетел в Штаты после начала спецоперации на Украине. По данным телеграм-канала, примерно за год до отъезда семья взяла в ипотеку четырёхкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров в столичном районе Аэропорт. Стоимость таких апартаментов составляет 45 миллионов рублей. Однако после отъезда из России Бурковским стало невыгодно платить ипотеку, поэтому они сдали квартиру в аренду. Средний ежемесячный ценник за такую недвижимость — около 120 тысяч рублей. Кроме того, у актёра в Москве остался внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, стоимостью порядка 12 миллионов. Его актёр тоже брал в кредит, но долг уже выплатил.

Дом, в котором Бурковский сдаёт четырёхкомнатную квартиру. Фото © t.me / SHOT

Интересно отметить, что почти сразу после переезда актёр начал писать посты в Instagram* на английском языке. А на днях он записал из Нью-Йорка опровержение информации о том, что якобы вернулся в Россию. Тем не менее этим летом в Москве снимали третий сезон сериала "Медиатор" — и на съёмках был замечен Бурковский. К слову, бывшие поклонники актёра назад его, по всей видимости, не ждут и в комментариях пишут: "Спасибо, что уехали".