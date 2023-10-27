Noize MC* избавляется от оставшегося в России имущества

Музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) избавляется от оставшегося в России имущества. По данным SHOT, артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4.

Noize MC* владел автомобилем десять лет, машину 2013 года выпуска он продал за 2,1 млн рублей перекупам. Как выяснил телеграм-канал, новым владельцем внедорожника стал фотограф из Магадана.

Ранее Алексеев* избавился и от бизнеса: ликвидировал свою главную компанию ООО NOIZ и ИП, через которое получал деньги с рекламы и концертов.

Кстати, сегодня Лайф узнал, что музыкант Андрей Макаревич* тоже избавился от последней недвижимости в России. Лидер "Машины времени" передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, который остался в России, а особняк в Истринском районе Подмосковья переписал на сестру.