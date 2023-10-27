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27 октября, 15:37

Noize MC* избавляется от оставшегося в России имущества

Покинувший Россию Noize MC* продал свой внедорожник

Музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) избавляется от оставшегося в России имущества. По данным SHOT, артист продал свой внедорожник Toyota RAV 4.

Noize MC* владел автомобилем десять лет, машину 2013 года выпуска он продал за 2,1 млн рублей перекупам. Как выяснил телеграм-канал, новым владельцем внедорожника стал фотограф из Магадана.

Ранее Алексеев* избавился и от бизнеса: ликвидировал свою главную компанию ООО NOIZ и ИП, через которое получал деньги с рекламы и концертов.

Концертный директор Noize MC требует от рэпера более 9 млн за "ложь в интервью"

Концертный директор Noize MC требует от рэпера более 9 млн за "ложь в интервью"

Кстати, сегодня Лайф узнал, что музыкант Андрей Макаревич* тоже избавился от последней недвижимости в России. Лидер "Машины времени" передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, который остался в России, а особняк в Истринском районе Подмосковья переписал на сестру.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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