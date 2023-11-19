Привычки бабушек и дедушек из СССР, которые поражают до сих пор Оглавление Великолепный хендмейд Гаражный ноктюрн Лакшери-винтаж Игрушки, сделанные руками Путешествия дикарём Фермерство Какие привычки советских граждан во времена тотального дефицита превратились в залог семейного благосостояния. 78753 78753 Девочки и девушки знали: хочешь быть красивой — умей шить и вязать! Обложка © ТАСС / Ю. Мальцев

Великолепный хендмейд

Современное западное общество только сейчас, в условиях экономии, пришло к идее разумного потребления. В СССР так жили все. Девочки и девушки знали: хочешь быть красивой — умей шить и вязать! Тогда твои вещи будут яркими, стильными, не такими, как у всех. Поэтому они сызмальства учились рукодельничать. Сначала вязали салфетки, школьные кружевные воротнички и манжеты. Затем — модные шапочки, гетры, варежки, свитера, пальто.

Для скольких женщин в 1990-х годах это умение стало спасительным, не счесть. Особенно когда на предприятиях задерживали зарплату, сидели в декретах на крохотных пособиях. Вязали в выходные, по вечерам, продавали по знакомым, брали заказы от более состоятельных коллег, сдавали вещи продавцам на реализацию. В массе своей изделия были всё те же: варежки, береты, носки, детские комплекты, шарфы, снуды.

Вязали в выходные, по вечерам, продавали по знакомым, брали заказы от более состоятельных коллег, сдавали вещи продавцам на реализацию. Фото © ТАСС / Иосиф Будневич

Со временем многие рукодельницы забросили основную работу и с головой ушли в бизнес. Одни открыли мастер-классы по вязанию, другие — бутики вязаных вещей, третьи освоили "Ярмарку мастеров", четвёртые — "Вайлдберриз". Сейчас в российской провинции появился целый класс рукодельниц, которые зарабатывают на модельных митенках, перчатках и шапочках. Одни вяжут сами, другие открывают онлайн- и офлайн-магазины. Доходы колеблются от 30 до 200 тысяч рублей.

Гаражный ноктюрн

С появлением магазинов запчастей и мастерских по ремонту авто выросла привычка советских мужчин проводить время в гараже. А как ещё было прокормить семью, когда Советский Союз неожиданно рухнул в одночасье? В наличии у многих провинциалов были лишь умелые руки и пустые карманы. Отремонтировать старый мотоцикл "Урал" для местного "олигарха" или "восьмёрку" браткам, раздобыть запчасти, которых нет в городе, — так и рождался целый пласт "гаражного" бизнеса.

Отремонтировать старый мотоцикл "Урал" для местного "олигарха" или "восьмёрку" браткам, раздобыть запчасти, которых нет в городе, — так и рождался целый пласт "гаражного" бизнеса. Фото © ТАСС / Александр Шогин

А ведь было время, когда перепродажа нужных запчастей товарищам воспринималась как спекуляция, то есть грязный по отношению к друзьям поступок. Теперь всё по-другому: если имеешь уменье и не ленив, разбогатеть, может, не сможешь, но семью прокормишь и детей на ноги поставишь.

Лакшери-винтаж

Чего только не делали граждане СССР, чтобы хоть как-то украсить свои жилища! Из старых открыток и скрепок мастерили шторы, из медных тюбиков из-под зубной пасты — чеканку, а из затрапезных верёвочек плели макраме! И кто бы мог подумать, что это умение может в двадцатых годах XXI века вылиться в дорогой бизнес!

Оказывается, теперь настенные панно из макраме очень популярны и стоят бешеных денег. Фото © ТАСС / Альберт Симановский

Оказывается, теперь настенные панно из макраме очень популярны и стоят бешеных денег. Цена зависит от размера панно и искусства мастера. Винтажные вещи стоят недорого — от полутора до трёх тысяч рублей, но есть и настоящие мастера, которые делают уникальные украшения в стиле лофт и этностиле, вплетая в них дерево, перья и другие натуральные материалы. Эти единичные изделия стоят уже десятки тысяч рублей. Но, правда, тут дело зависит от везения и личных связей с дорогими дизайнерами.

Игрушки, сделанные руками

Когда в СССР у родителей не было денег на подарок ребёнку, его создавали сами. Легче всего было сшить набивную мягкую игрушку. Например, в конце 1970-х годов были очень популярны чебурашки — так же, как и сейчас. Советская промышленность их производила мало, и их шили своими руками из подходящей ткани.

В современной России эта привычка вылилась в довольно дорогой бизнес — изготовление уникальных мишек Тедди. Их шьют из дорогих материалов, например из африканского мохера, расписывают глазки, а каждой мордочке придают особенное выражение. Цена хорошо пошитого характерного мишки доходит до десятков тысяч рублей. Это уже не игрушка, а предмет коллекционирования и дорогой сувенир, призванный создать особую атмосферу в доме. Такой медведь устроен довольно сложно: внутри есть шарниры, на которых двигаются лапы и голова, тело набито особым тактильно приятным материалом, а лапки часто шьют так, чтобы максимально напоминали лапы живого зверя.

Например, в конце 1970-х годов были очень популярны чебурашки — так же, как и сейчас. Советская промышленность их производила мало, и их шили своими руками из подходящей ткани. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Из советских мягких игрушек вырос ещё один бизнес — пошив кукол Тильди. Причём это не обязательно куклы-люди, а кролики, котики, ёжики и другие персонажи. Главное в Тильди — характерное личико с острым носиком. В отличие от мишек Тедди, они шьются довольно легко, то есть пошив можно поставить на поток, а реализовать продукцию можно в цветочных салонах, где кукол покупают в дополнение к цветам как подарок. Заработать на таких куклах много вряд ли возможно, но использовать умение для приработка — почему бы нет? Одна кукла приносит мастерице от 600 до тысячи рублей.

Путешествия дикарём

Многие туристы, имевшие разряды по горному туризму, альпинизму, авто- и мототуризму, теперь работают гидами или организовывают туры для состоятельных туристов по России и за рубежом. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Для активных и здоровых мужчин привычка ходить в походы выходного дня, привитая родителями ещё во времена СССР, в конце концов развилась в туристический бизнес. Многие туристы, имевшие разряды по горному туризму, альпинизму, авто- и мототуризму, теперь работают гидами или организовывают туры для состоятельных туристов по России и за рубежом. Так, например, один весьма увлекающийся мотопутешествиями российский мотоциклист с Дальнего Востока теперь владеет компанией, которая организовывает мотопутешествия по Вьетнаму. И говорят, не бедствует.

Фермерство

Ещё во времена СССР любители покопаться в грядках могли неплохо заработать. Они разводили клубнику, кроликов, нутрий. Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа

Ещё во времена СССР любители покопаться в грядках могли неплохо заработать. Они разводили клубнику, кроликов, нутрий. Многим даже не пришлось перестраиваться, просто масштабы стали другими. Если в СССР поле деятельности было ограничено шестью сотками, то уже в 1990-е годы многие дачники стали скупать пустующие участки, устраивали на них клубничные фермы или засаживали кабачками, которые просто сдавали владельцам торговых точек. В нулевые при зарплате в четыре-шесть тысяч рублей 14 соток кабачков за два месяца приносили по 40 000 рублей. И это в провинции! Или разводили зверьков и шили шапки, жакеты, варежки. В конце концов одни стали фермерами, а другие — владельцами звероферм.

Авторы Александр Лаврентьев