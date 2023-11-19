Что можно сказать о характере женщины по цветам, которые она сажает осенью Осень в саду — пора подготовки к следующему сезону. Многие хозяйки заранее сажают на грядках цветы: люпины, дельфиниумы и даже бархатцы. Если взглянуть на пакетики с семенами, то можно узнать много интересного о психологических особенностях их владелицы. 18 ноября, 21:43 Обложка © Shutterstock

Люпины

Люпин — очень непростой цветок. Не зря он назван в честь волка: "люпус" с латыни — волк. В цветочной науке люпин означает волшебство и символизирует магию, превращение. Женщина, которая любит и выращивает люпины, внешне может казаться нежной и мягкой. Но внутри неё спрятан стальной стержень. Берегитесь, если вы её обидели! Преображение из милой кошечки в грозную львицу вы запомните навсегда.

Любительницы люпинов никогда не страдают от нищеты, они умело и активно решают все вопросы, связанные с трудностями быта. Фото © Shutterstock

О материальном: любительницы люпинов никогда не страдают от нищеты, они умело и активно решают все вопросы, связанные с трудностями быта. Из мужчин предпочитают скорее спокойных тугодумов, чем активных живчиков.

Дельфиниумы

Дельфиниум — это гордость и предубеждение! За красотой цветов скрывается их ядовитое нутро, и лишь быстрый и юркий шмель осмеливается питаться их нектаром.

Женщина, которая садит в своём саду дельфиниумы, — яркая, активная и сильная. Фото © Shutterstock

Женщина, которая садит в своём саду дельфиниумы, — яркая, активная и сильная. На языке цветов дельфиниум означает искренние чувства. Их хозяйка действительно не умеет лгать — она всегда выразит то, что чувствует, прямо и без обиняков. К сожалению, из-за жизненных невзгод такие женщины редко бывают богатыми. Их шанс на жизнь в достатке — это состоятельный или рукастый муж. Но хозяйка дельфиниумов никогда не пойдёт на сделку с совестью. И если выйдет замуж, то только по любви.

Астры однолетние

Астра означает супружескую жизнь, верность и сердечную привязанность. Женщины, которые любят эти цветы, всегда настроены философски. Они знают цену времени, и тот факт, что женский век короток, для них не нов. Однако знают они то, что иногда лучше подождать, чем спешить и смешить людей необдуманными поступками. Они выходят замуж обдуманно, точно зная, чего хотят от жизни.

Астра означает супружескую жизнь, верность и сердечную привязанность. Фото © Wikipedia / Hectonichus

Хорошим спутником для такой дамы будет мужчина, выбравший более активный жизненный путь. Он сумеет разбудить в ней вкус к жизни.

Эшшольция, или калифорнийский мак

На языке цветов яркая, солнечная эшшольция означает богатство и успех. Её садят те, кому не хватает этого, и кто хочет этого добиться. Главные черты в характере такой женщины — упрямство и настойчивость. Она всегда всего добьётся своим умом и своими навыками.

На языке цветов яркая, солнечная эшшольция означает богатство и успех. Фото © Shutterstock

Мужчина, выбравший такую даму себе в спутницы, должен быть готов смириться с тем, что иногда всё будет так, как хочет она, а не наоборот.

Внешне такие женщины тоже часто бывают столь же яркими, как цветок, но есть у них особенность — их красота как-то необыкновенно расцветает в бальзаковском возрасте.

В материальном отношении у любительниц эшшольции проблемы бывают часто, но за ними всегда следует взлёт.

Галантусы

Подснежники означают вечное обновление, в том числе и чувств. Фото © Shutterstock

Подснежники означают вечное обновление, в том числе и чувств. А ещё они символизируют первую любовь. Женщины, которые любят эти цветы, как правило, переменчивы. Их настроение может меняться от крайнего оптимизма до грусти и даже уныния. Однако жизненные силы, заключённые в них, никогда не дадут им упасть духом окончательно. После суровой зимы всегда наступает весна, а после грозы появляется солнце. Внешне эти женщины часто изящны, их движения порывисты, их суждения верны. Чтобы жить в мире и достатке, им нужен верный и молчаливый спутник жизни, который не будет рефлексировать и не пустится в пустые рассуждения в трудный момент, а молча подставит крепкое мужское плечо.

Аквилегия

У викингов аквилегия считалась символом женского плодородия и любви. Фото © Shutterstock

У викингов аквилегия считалась символом женского плодородия и любви. Этот простой в выращивании цветок любят мечтательные особы с высоким интеллектом за красоту, необычность, разнообразие цвета и форм. У дамы, в чьём саду растёт аквилегия, трудный характер. Она мечтательна и креативна, но при этом может быть с некоторой ленцой. Она с удовольствием отдаст мужу все бытовые заботы, а сама может погрузиться в мир иллюзий и фантазий, перечитывая любимые книги и рассматривая манги.

Но она верна, усидчива. Если дело касается зарабатывания денег — часто увлечена каким-нибудь интересным хобби. С ней всегда приятно поговорить за чашечкой чая с мятой. Ещё один плюс хозяек этих цветов — страстность в постели, которая не утихает с возрастом. Такой даме подойдёт спокойный, хозяйственный и непритязательный мужчина, который оценит её ум и любвеобильность.

Авторы Александр Лаврентьев